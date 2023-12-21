快訊／賴清德頂12度低溫冒雨造勢　首拋高鐵延伸宜蘭

記者呂晏慈／宜蘭報導

總統立委選舉倒數23天，民進黨啟動「唱土地的歌，拚咱的希望」行動，自今（21）開始連續4天，將在全台各縣市拼出「美德贏台灣」等文字，集結勝選氣勢。總統候選人賴清德上午抵達第一站宜蘭縣礁溪鄉，冒著12度低溫及細雨，首度拋出「均衡台灣，國家建設計畫」主張，包括推動高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫，以及推動地熱發電，將宜蘭打造為再生能源發展基地等。

賴清德今天上午出席在宜蘭礁溪玉鼎慈天宮前舉辦的「唱土地的歌，拚咱的希望」宜蘭場活動，千餘名鄉親頂著寒流冒雨力挺，拼出「選」字，代表「選對的人，走對的路」，賴清德更「載歌載舞」，跟著「挺台灣應援曲」旋律舞動身體。他今天也將前往花蓮縣、台東縣、屏東縣，出席各縣市拼字活動。

▲賴清德今天上午在12度低溫下冒雨造勢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲宜蘭鄉親在雨中拼出「選」字。（圖／賴清德競選辦公室提供）

賴清德說，這一次「唱土地的歌，拚咱的希望」從民主聖地宜蘭聖地出發，請大家繼續選對的人，走對的路，他認為，民主是民主嘉年華，要用具體的國家願景，帶給人民希望，因此，他將透過各縣市的拼圖活動，向全體國人宣示：我們要唱土地的歌，拚咱的希望，美德贏台灣，台灣贏得美。

賴清德表示，他相信文化是國家的靈魂，因此，這次環島也在各縣市邀請許多嘉賓，宜蘭場特別邀請歌仔戲國寶唐美雲老師，因為宜蘭是歌仔戲的故鄉，而歌仔戲不僅唱出這塊土地的美麗、憂愁，也唱出盼望，未來他將會讓世界繼續用文化認識台灣、擁抱台灣。

對於國家建設藍圖，賴清德推薦立委候選人陳俊宇說，自己始終認為，要讓台灣各縣市一起往前走，讓每個縣市都能夠均衡發展，不讓任何縣市的人民感到孤單，這次環島將提出「均衡台灣，國家建設計畫」，要讓宜蘭縣變成健康有照顧、出入有方便、生活真舒適的宜蘭縣。

賴清德說，他將接棒完成國立陽明交通大學附設醫院第二期醫療大樓興建計畫；推動高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫、2032完成改善國道5號通往蘇花高的品質、台26線延伸頭城等4帖改善交通藥方；目前宜蘭縣興辦的社會住宅已達873戶，希望年輕人可以在宜蘭生活打拚、成家立業，此外，他也將延續前縣長陳定南環保理念，全力推動地熱發電，將宜蘭打造為再生能源發展基地。

▲賴清德上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」宜蘭場造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）