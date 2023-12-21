礦區工寮是礦工的眷村？　黃光芹批賴清德：不要盡哭、不要說謊

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議延燒，資深媒體人鍾年晃20日在臉書指出「礦區工寮就是礦工的眷村」，都是時代留下的產物，只是兩者後來的際遇有天壤之別；不過，資深媒體人黃光芹卻認為，原本應該如此，但壞就壞在民進黨主政時，即使礦工四處陳情，都未獲得有效的處理，與賴同區的1000多戶都被迫遷走，痛批賴清德「不要盡哭、不要說謊，好好解決過去就該解決的問題。」

黃光芹今日在臉書發文表示，資深媒體人鍾年晃曾說「礦工寮是礦工的眷村」，原本應該是，壞就壞在民進黨主政時，即使礦工四處陳情，都未獲得有效的處理，與賴同區的1000多戶都被迫遷走，只有已連任立委的賴清德，得以「違法」就地興建全新的2層樓洋房，確屬違建無誤。

黃光芹表示，賴清德將違建賴著不處理，還一路說謊，因此簡稱「賴皮寮」，但不能因全黨全側翼護一人，而扭曲歷史、錯置時空，將賴家後來興建的獨棟違建，美化為上一代的集體礦工寮。

黃光芹認為，如果硬是要將「賴皮寮」違建與外省人的眷村扯在一起，那眷村為國防部蓋在國有地上，絕非違建；再者，眷村都已拆除或改建，2003年賴蓋違建時，已為立委，是否有接獲礦工陳情而不處理，只自顧興建自家違建？如此豈不罪加一等？而自前總統陳水扁執政至今，賴曾官拜行政院長，為何始終未將真正的礦工寮就地合法，或拆除、改建？

黃光芹說，談到眷村的老北北，從戰場上撿回一條命，也有遺孀先生戰死沙場，留給子孫的，不多半也是貧窮？要訴說悲情，不也一大籮筐？她痛批，賴清德不要盡哭、不要說謊，好好解決過去就該解決的問題，否則一路哭、一路謊，學前新竹市長林智堅一樣，靠全黨說謊護一人，又雙標得厲害，未來怎麼繼續執政？