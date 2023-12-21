黃健豪曾喊要透過媒體、教改推兩岸認同教學　莊競程籲跟選民交代

▲黃健豪赴中與王毅交流。（圖／莊競程辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中第五選區選情正酣，國民黨立委候選人黃健豪自稱無政治背景，但今（21日）被爆料22歲就當選國民黨青年團團長、中常委，2011年就跑去中國跟當時國台辦主任、現任外交部長王毅交流，受訪時更稱要透過媒體、教改推動「兩岸認同教學」，競選對手、現任立委莊競程今召開記者會質疑，為何黃健豪在台中競選時隱瞞這段經歷？選舉期間又去香港見了誰？必須跟選民交代。

▲莊競程、王義川舉行「中國履歷別隱瞞 揭開國民黨候選人真面目」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



莊競程今與不分區提名人王義川召開「中國履歷別隱瞞 揭開國民黨候選人真面目」記者會，踢爆黃健豪曾赴中與時任國台辦主任、現任外交部長王毅交流，更曾揚言要透過媒體、教改推動「兩岸認同教學」，莊競程質疑，黃健豪聲稱自己沒有政治資歷跟背景、從志工當起，是白手起家，為何要騙人？

莊競程直言，黃健豪22歲就當選國民黨青年團團長、中常委，也跑去中國跟王毅交流，這叫沒有政治背景？中國高官會跟隨便一個普通人合照嗎？為何黃健豪選擇隱瞞這段經歷？王毅是現在中國外交部長，也是戰狼外交代表人物，說台灣是不可分割一部分、也說過兩岸必然統一，請問黃健豪有大聲抗議還是表達不同意嗎？ 究竟跟王毅談了什麼能不能讓選民知道？

莊競程質疑，黃健豪參加過許多兩岸論壇，這麼好的履歷為何不敢告訴選民？所有言行都站在中國那邊，現在中國經濟崩盤、失業率超過30％，連官方都蓋牌，黃健豪敢不敢跟年輕人講支持服貿、贊同中國年輕人來台搶工作？選舉期間又去香港見了誰、做什麼？都必須跟選民交代。

王義川指出，黃健豪這麼年輕就可以當上國民黨青年團長、國民黨中常委，還跟王毅在一起，對他應該是很榮耀的事，可以跟大家分享，黃受訪說兩岸應該推動long stay、學生一起合作培養患難與共情感、台灣應該透過教改跟傳播媒體進行對雙方認同教學，讓彼此互相認同，黃健豪如果進到立法院，是否就會如他所說，透過媒體、教改認知作戰，推動兩岸一家親、九二共識？黃健豪過去這些言行希望他勇敢講出來。