快訊／卓冠廷4圖揭：柯文哲藉九鼎開發　2008年就巧妙實現藍白合

▲卓冠廷今天貼出「人物關係圖」質疑柯文哲。（圖／卓冠廷提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆料名下農地違法蓋停車場牟利，而他宣布將刨除水泥。不過，民進黨發言人卓冠廷昨（20）深夜透過臉書貼出違法農地停車場現況，今（21）進一步踢爆，柯文哲早在2008年就透過與九鼎開發建設之間的政商關係，巧妙地實現了藍白合，呼籲柯「不要再推媽媽出來或是撒謊了」。

卓冠廷昨天深夜貼出一張農地停車場現況照片，他質疑，這塊土地共有6個持分人，柯文哲一邊裝傻說不講他都不知道，一邊卻能立刻把遊覽車請走，並且代表所有土地持分人貼上公告，「看來，他主導的機率並不低。台大學長，是否就是他自己？」

卓冠廷向柯文哲提出4個問題：第一，媒體估計15年來租金高達2000多萬，你收了多少？有沒報稅？第二，你說其中一個地主去簽約，請問是誰主導農地違規使用15年？第三，柯家是跟著誰給的資訊來這邊圈地？第四，你的農舍租給誰？是不是土地開發公司？你們的關係是什麼？

▲卓冠廷昨天晚間貼出農地停車場現況照片。（圖／卓冠廷提供）

此外，卓冠廷今天上午進一步貼出「續集」表示，有很多住巷子內的新竹鄉親知道，柯文哲買這塊農地背後有「不能說的秘密」，也是柯文哲和柯媽媽寧願繼續扯東扯西，講出4位醫師、台大學長（實際上不含柯文哲是5位女地主）團購農地的故事，也說不出口的真相。

卓冠廷指出，「竹柯轉運站」上的農舍，柯文哲有24分之5的持份，起碼從2010年就掛著大大的招牌「九鼎開發辦事處」，地方都知道，判決書也寫過，九鼎開發實質負責人是新竹「重劃大王」吳清源，過去新竹最大關埔重劃區，就是吳清源在前市長林政則任內重劃完成。

卓冠廷表示，吳清源受訪時說過，自己看好商機，在2004年成立九鼎開發，開始做關埔重劃，獲利上看百億的開發公司，為何在柯文哲農舍上掛招牌？農舍違法使用當開發公司辦事處？關係一定非同小可，從街景圖可以看到，原本的招牌做在屋頂上超大，跟停車場一樣招搖，後來才改小，貼在屋簷邊。

卓冠廷翻開資料說，九鼎開發的股東名單，名號都不小，除了吳清源之外，董事長林文星是竹縣林氏宗親會的地方頭人，擁有1萬股；董事吳麗美，是吳清源的姐妹；監察人張鎮榮就更不得了，不僅有1000股，他還是現在新竹縣國民黨籍的議長，當然，2008年柯文哲買農地時張鎮榮還不是議長，但張鎮榮地方實力雄厚，2014年首次選新竹縣議員，不僅當選，還直攻上議長，可見其超凡的政治影響力。

卓冠廷說，2006年，擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫書頒布，這塊「特農用地」只要變更為建地，價值估算翻5至7倍；2007年7月開始大規模整地；2008年7月柯文哲和其他5人買地過戶。

「誰引路柯文哲來這裡買農地的？柯文哲還沒說，但我恍然大悟，原來背後有這樣的政商關係，原來2008年早就藍白合了」，卓冠廷批評，柯文哲把白色變成遮羞的顏色，柯文哲身為民眾黨總統候選人，請為農地非法使用道歉，除了將土地復原、繳回不法所得、補繳相關所得及營業稅，更該交代清楚自己當初購地成員中的政商關係，「起碼要像當初選台北市長開MG149的規格，出來解釋，不要再推媽媽出來或是撒謊了」。

▼卓冠廷今天發文質疑柯文哲昔日政商關係。（圖／卓冠廷提供）