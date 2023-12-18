下辯論戰帖！王義川酸黃國昌：遇見柯文哲，核能突然變成好選擇？

▲王義川緊咬黃國昌，17日再度下戰帖，要求兩人公開辯論。（合成圖／資料照）

政治中心／台北報導

針對民眾黨不分區候選人黃國昌批評綠能國家隊是詐騙票套利隊，之前拋出辯論戰帖的民進黨不分區立委候選人王義川18日表示，今天看到黃國昌又開記者會，然後又在玩自己的連連看「先不說黃國昌對我的辯論戰帖，已經閃躲迴避第Ｎ天」，對於柯文哲和台中大地主顏寬恆的巧遇，也是不吭一聲，真的讓人遺憾。此外，王義川也再度喊話表示：「黃國昌要接受我的辯論邀請了嗎？」

王義川透過臉書發文表示，說到綠能，讓他想到國民黨一堆人賺綠能的錢當門神，而黃國昌今天忘了國民黨人士的違法亂紀，表現出來的儼然就是當他們的門神，「請問黃國昌，針對侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸等人，哪時候也公布你專長的連連看」。

王義川指出，當初黃國昌代表反核方辯論的時候說過「當看到福島核災的事故，為了這個土地的下一代，不得不認真思考，台電真的有能力把高風險的核電廠運營得好嗎？」、「從過去的經驗，過去發生的事故，我沒辦法負責任告訴下一代，這是一個負責任的能源路徑選擇」，所以現在他想問黃國昌的是，柯文哲現在提出的能源政策，也同樣要使用核能，那麼現在黃國昌有辦法負責了嗎？還是因為遇到柯文哲，涉己不分區立委職位，核能就突然變成好選擇？

王義川表示，如果黃國昌害怕辯論沒關係，用他自己最愛開的直播，自說自話回應也是可以，但他還是要再問黃國昌一次，「要接受我的辯論邀請了嗎？」