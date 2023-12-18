「解鎖三明治世代」　雲林立委候選人蘇治芬提青年政見　

▲立委蘇治芬18日提出青年政見，力求在生育、養育、教育、職涯及長照等老幼全方位照顧，當年輕人最強神隊友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委第一選區候選人蘇治芬今（18）日邀請多位青年、學者一同出席記者會，提出青年政見，力求在生育、養育、教育、職涯及長照等老幼全方位照顧，當年輕人最強神隊友。蘇治芬強調，她會成為青年最強的神隊友，未來將爭取長照3.0落實在海線。

蘇治芬今日邀請多位青年，包括麥寮社區工作者葉琬婷、在麥寮開工廠的許文吉、在台西栽培蔬菜的吳家禎、元長從事農產品買賣的李志峰、口湖賣菜苗的蔡孟泓等，說出目前處境與難題，並希望政府提供什麼樣的協助，虎科大戴守谷農業科技教授、雲科大財務金融系鄭政秉教授，也一起提出許多解鎖三明治世代的良方。

蘇治芬指出，現在年輕世代上有父母、祖父母，下有子女，為了養家活口常要斜槓自己，加上人口老化，大家庭變遷為小家庭，而引生少子化問題，甚至是國安危機，然照顧年長與養育下一代不應由是三明治世代獨自承擔，政府也責無旁貸。



蘇治芬強調，除了過去開設農民大學，培育農業生力軍，到爭取闢設馬光有機栽培園區，鼓勵青年返鄉從農外，戮力爭取的褒忠產業園區、中科園區擴建、海口新經濟和農漁業轉型等，都能創造許多就業機會，縮短城鄉差距，讓年輕世代能在雲林、在海線安居樂業。



雲科大鄭政秉教授表示，雲林是傳統和新趨勢的交會地，雲林的三明治世代也正處於困頓跟希望的衝撞期；但雲林在地的產業、有機農業、老年照護以及地方創生就有一定的基礎。再就台灣整體的經濟發展，近年來台灣在半導體、電動車及資通訊產業的發展都非常的傑出，也逐漸的向雲林擴散。而就整體的國際潮流來看，近年來有至少兩股正面的力量在擴散。

人工智慧、電動車、雲端數據服務等正蓬勃發展，也將繼續擴展到台灣及雲林來；另一個是全球永續發展運動的加速，包含17個永續經營目標(SDGs)、ESG及淨零排碳運動的擴大推動等，都將為台灣跟雲林帶來創業及就業的新機會。

▲立委蘇治芬18日提出青年政見，力求在生育、養育、教育、職涯及長照等老幼全方位照顧，當年輕人最強神隊友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）