游錫堃赴南投力挺蔡培慧　籲鄉親再給她4年勇敢終結地方派系

▲立法院長游錫堃赴南投縣為綠委蔡培慧助選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024選戰進入倒數階段，南投立委蔡培慧力邀黨內大咖進行輔選：立法院長游錫堃16日專程南下，對鄉親大力肯定蔡培慧於國會的表現，更希望可以支持她連任，讓南投持續有不一樣的發展。

游錫堃和立委羅美玲當天陪著蔡培慧一同走入南投市街頭、逐戶拜訪，受鄉親熱烈歡迎；游錫堃表示，蔡培慧在立院每的質詢與提案，都是為了南投的發展努力，不管是醫療、交通、觀光等各面都一一找出問題並提出完善規劃，而且雖是交通委員會委員，但跨部會質詢依然表現亮眼、有目共睹，是南投不可多得的好人才，希望鄉親肯定其努力、再給他4年，讓南投持續換新。

游錫堃說，在蔡培慧身上也看到對地方堅毅關懷與付出的本土精神，未來中央會攜手地方，讓南投更加進步，呼籲選民不要害怕地方派系結構，一起做勇敢的台灣人。

蔡培慧表示，「水牛伯」游錫堃和她都來自農村，對在地感情深厚，看到故鄉長年沒有發展是感傷又氣憤；她很感謝鄉親今年3月讓她可以前進中央為南投爭取建設，至今已成功促成彰化基督教醫院在南投投資46億設立醫院，她更親自請託行政院長陳建仁升級南投醫院、獲院長指示2年內推動成為重度級急診責任醫院，交通方面更成功爭取110億，讓集集支線連結到彰化高鐵，顯示南投不是沒有發展空間，而是需要有專業能力的人來規劃。

蔡培慧指出，終結地方派系結構才能讓南投真正有所發展，而選舉將近也陸續傳出買票風聲，希望鄉親可以多給對的人一點時間，讓南投走對的路，她會持續努力落實城鄉共好的新南投。