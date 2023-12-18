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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狂上政論遭羅致政酸「通告藝人」　 葉元之反嗆：你摩鐵代言人？

▲新北市議員葉元之出席新北市侯友宜造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024立委選戰打得火熱，民進黨立委羅致政今（18）日痛批對手葉元之，在新北市議會第四屆第二次定期會，總共在大會發言2次，審查會發言0次，出席電視政論節目竟高達151次，「怎麼看葉元之的本業就是電視通告藝人，不出席市議會審查會，就算出席了大會，發言也僅有2次，議員的工時比工讀生還少，怎麼可能是專職議員？」葉元之則回擊，羅致政當立委就外遇，讓林口摩鐵生意興隆，「這樣是不是正職是摩鐵代言人？」

羅致政表示，有一位藝人扮成議員的形狀，自今年9月26日至12月14日，新北市議會第四屆第二次定期會，總共在大會發言2次，審查會發言0次，出席電視政論節目151次，怎麼看葉元之的本業就是電視通告藝人，「就算出席了大會，發言也僅有2次，議員的工時比工讀生還少，怎麼可能是專職議員？」

羅致政更細數葉元之上節目次數，從今年1月1日至12月14日，這一整年來，總計上了至少17個電視節目，共上了565次電視節目，賺了通告費超過280萬元，這還不包括網路直播節目。據統計資料顯示，葉元之每個月爽領通告費24萬元，加上議員月薪12萬元，算是高收入戶。電視台的通告費高過議員收入許多，可見他的專職本業是政論名嘴，兼職副業才是議員。

對此，葉元之反擊，自己是議會記者公認問政最有內容的議員，地方服務也很好，都是羅致政不想做，選民來找他完成的事；他上節目也是為民眾發聲、監督執政黨，去錄影也遇到很多民進黨民代，他沒有因此去扣別人帽子。

葉元之更加碼對羅致政開嗆，既然要扣帽子，羅致政當立委就外遇，讓林口摩鐵的生意興隆，羅是不是就變成正職是摩鐵代言人，副業才是立委？

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