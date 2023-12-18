曾玟學控邱鎮軍是白狼小弟　邱陣營報案：對手造謠抹黑

▲曾玟學18日和民進黨團共同召開記者會，指控邱鎮軍是白狼小弟，和統促黨關係緊密。（圖／曾玟學總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣立法委員第二選區(山線)無黨籍參選人曾玟學今(18日)指控，對手國民黨的邱鎮軍與統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂關係緊密，是統促黨所支持的對象。對此，邱鎮軍競選總部表示，對手不斷無中生有胡亂連結，表示一切交給警方釐清相關爭議，不隨對手起舞。

邱總部也針對15日上午在苗栗市北安街202號前召開記者會後，曾玟學在個人臉書公開描述當時現場有2、30位黑衣人集結，甚至也在臉書上直指黑衣人到場監督，邱總部認為，繪聲繪影、誤導大眾視聽。

▲曾玟學在個人臉書公開描述15日記者會現場有2、30位黑衣人盯場。（圖／擷自曾玟學臉書）

對此，邱鎮軍競選總部18日下午到苗栗分局北苗派出所報案，控告對手曾玟學涉嫌造謠抹黑，意圖使人不當選，請警方調閱當時北安街的監視器畫面，調查事實真相。

邱鎮軍競選總部也呼籲對手，選舉是一時的，但人品是會被記一輩子，請鄉親們一起抵制選舉歪風，唾棄造謠抹黑。

▲邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政18日下午到苗栗分局北苗派出所報案，控告對手曾玟學涉嫌造謠抹黑，意圖使人不當選。（圖／記者蔡文淵翻攝）