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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭踢爆幹部「1張300元」助郭台銘衝連署　羅廷瑋回嗆：烏龍爆料

記者游瓊華／台中報導

立委選舉倒數26天，台中市第六選區（中西東南區）選情膠著。民進黨立法院黨團今（18）上午舉行記者會，踢爆國民黨台中市立委候選人、現任議員羅廷瑋的辦公室主任石國勳，涉嫌用「1張300元」方式，幫鴻海創辦人郭台銘買連署書，還秀出錄音檔、Line群組對話截圖等證據。對此，羅廷瑋回應，相關事件已經進入司法程序，所有指控都與他無關，更嗆江肇國自己是候選人，請好自為之。

▲遭踢爆幹部涉行賄「1張300元」助郭台銘衝連署　羅廷瑋回嗆：烏龍爆料。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭踢爆幹部涉行賄「1張300元」助郭台銘衝連署，羅廷瑋回嗆：烏龍爆料。（圖／記者游瓊華翻攝）

羅廷瑋指出，相關事件已經進入司法程序，江肇國自己是候選人，要好好看看自己的對外發言，烏龍爆料可能會有沈重的法律責任。羅廷瑋也強調，江肇國的指控事實上都與他無關，選舉是一時的，等他進入立法院，仍然需要江肇國與他合作，中央地方聯手建設台中，「我想我不會惡意指控，也請江肇國好自為之。」

▲▼民進黨立法院黨團召開「國民黨買連署 錄音檔大公開」記者會 江肇國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「國民黨買連署 錄音檔大公開」記者會，江肇國砲轟對手羅廷瑋幹部涉行賄「1張300元」幫郭台銘連署。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團今天上午舉行「國民黨買連署，錄音檔大公開」記者會，江肇國爆料，今年10月，羅廷瑋的前主任就已經利用里民施打流感疫苗時，開始進行郭台銘連署說明會，不僅如此，他更接獲羅團隊內部幹部爆料，指石國勳在從事連署賄賂的行為。

江肇國會中公布一段錄音檔，根據該錄音檔案，石國勳指出「他其實就是給你3萬塊，然後他請你、委託你去做連署的動作，那就有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。

江肇國也秀出Line截圖證據，包括羅廷瑋幹部告訴群組裡的人，已經得到郭辦的授權，也要求民眾在4個不同時段到特定地點，繳交姓名、生日、身分證字號、地址、帳戶號碼等資料，以利發放報酬，而且還要求大家每天回報件數，繳交資料的地點更是羅廷瑋之前服務處的隔壁。

此外，江肇國砲轟羅廷瑋不可能不知情，「這就是你跟你的團隊在進行的協助連署，這個石國勳是你重要的主任，也是地方傳言，你未來議員想要交棒的接班人，你最核心的幹部，做這樣的行為，你不可能不知情，甚至中間是否是由您授意？羅廷瑋你還有辦法選（立委）下去嗎？」

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