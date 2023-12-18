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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁競選總部成立！韓國瑜力挺：完成國道6號及全島鐵路網　

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立委候選人傅崐萁17日於花蓮富里、玉里、瑞穗、新城、吉安、壽豐、鳳林、光復等地接力成立競選總部，前高雄市長韓國瑜、立法委員孔文吉、陳玉珍、溫玉霞、吳怡玎、立委候選人羅智強、吳亮儀等及花蓮縣各鄉鎮首長、民意代表及鄉親力挺，每場活動萬頭攢動、國旗旗海飄揚，支持者齊聲高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」，展現團結必勝的決心，誓言捍衛中華民國贏回台灣，促進兩岸和平發展。

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

立委傅崐萁痛批，民進黨蔡政府執政以來，不但詐騙橫行、貪腐當道、治安敗壞、物價飆漲，更將台灣帶往兵凶戰危的險境，不但缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺蛋、缺電、缺工什麼都缺；將萊豬、核食強塞我們的嘴裡，拿人民的健康想換取貿易協定，然後什麼都沒換到；新冠疫情期間疫苗短缺，造成數以萬計的人民病亡，24小時內完成火化，讓家屬連最後一面都見不到，讓家屬留下無限的遺憾，民進黨的倒行逆施，令台灣人民更加憤怒、惶惶不安。

前高雄市長韓國瑜、立法委員孔文吉、陳玉珍、溫玉霞、吳怡玎等立委和立委候選人羅智強、吳亮儀，特地前來花蓮站台助講並表示，不認同中華民國、主張台獨且有道德瑕疵的人如何擔任中華民國總統？阻礙花東交通建設的人，用虛假的話術掩蓋在立法院投反對票的真相，顛倒是非黑白，會將人民放在心上？蕭美琴擔任花蓮立委時，要砍東部人的建設？國人和花蓮鄉親眼睛是雪亮的，唯有再次政黨輪替，國會過半，台灣才能向前，花蓮的建設才會有！

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

立委傅崐萁表示，政黨輪替，中華民國才會好、花蓮才會好，花東的區域發展，除了落實蘇花安的完工，還要興建花東快，更要讓國道6號從台中銜接到花蓮，讓台灣成為一日生活圈，這是所有花蓮人共同的期待。他指出，國民黨2008年5月20日執政後，利用2年8個月的時間，在2011年1月20日蘇花改就動工，但民進黨2016年執政迄今8年了，蘇花安在那裡？不但環評都沒送、預算還沒編、開工日更是遙遙無期！日前賴清德來花蓮騙大家預算都編好了，簡直是詐騙政黨，天天欺騙台灣善良百性。花東區域的發展，除了落實蘇花安的完工，還要興建花東快，讓中南區的農產，更要讓國道6號從台中銜接到花蓮，讓台灣成為一日生活圈。

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼韓國瑜與花蓮縣黨部幹部及民意代表現身力挺。（記者王兆麟攝，下同）

立委傅崐萁再次強調，民眾的生命安全是無價的，花再多錢都換不回，對花東地區而言，花東快速道路的必要性，除了提供便捷之外，還有醫療、救援的送達，說穿了就是在建造一條安全的道路、一條救命的道路。

韓國瑜表示，為何要政黨輪替？是因為過去清廉、勤政、愛鄉土的民進黨不見了，變成貪汙腐敗愛金錢。他更痛批2017年民進黨立院黨團使用多數暴力，封殺徐榛蔚縣長時任立委的前瞻「環島高速路網」提案，其中阻擋的包括當時的區域立委蕭美琴，第二任期選前，說要興建蘇花安，但現在即將卸任，蘇花安卻還沒環評、還沒編預算、還沒動工? 8年過去了，民進黨拖延、欺騙，沒有用心照顧花蓮鄉親。

韓國瑜說，過了中央山脈，北台灣、中台灣等地有些人對傅崐萁有不同的看法，但是進入花蓮聽到傅崐萁3字，就是和花蓮庶民連在一起，而且越辛苦的花蓮鄉親越能感受到傅崐萁的關懷。花蓮約31萬人口中，約有2萬7000人身心障礙，約1萬人屬中低收入，許多弱勢者找傅崐萁幫忙，傅都長期熱心幫助，宛如電影中的「羅賓漢」。韓國瑜還表示，他心中人間淨土就在花蓮，花蓮可以發展無污染產業，如高科技、宗教觀光、農業觀光、自然風景觀光、美食天堂、吃到嘴裡都是有機的。明年與傅崐萁一起進入立法院，一定會打通中央山脈，讓國道六號往東延伸28公里到花蓮，「比武俠小說裡的打通任督二脈還重要」，同時規畫完成全島的高速鐵路網。

▲▼立委候選人傅崐萁於花蓮各鄉鎮成立競選總部，每場活動萬頭攢動旗海飄揚，支持者高喊：「傅崐萁凍蒜、韓國瑜凍蒜」。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

韓國瑜還表示，傅崐萁立委擔任兩任九年的花蓮縣長，是遠見雜誌史無前例連續9年9連霸的五星縣長，又是一位資深的立委，熟悉國會運作及知道如何為地方爭取建設及補助經費，不但是傑出的縣市首長，更是戰鬥力超猛的國會戰將。面對花通交通問題，韓國瑜強調要發財先修路，路通了，人進來，東西賣出去，這個地方才會繁榮，未來在立法院，他會配合傅崐萁全力支持國道六號打通央山脈延伸至花蓮及興建花東快速道路，督促蘇花安迅速完工，並要求行政院規劃全台高鐵，讓花蓮人有更安全且方便的回家路。

多位立委助講強烈質疑，2017年蔡英文提出8800億的前瞻計畫，當時以條例形式送交立法院表決，時任立委的徐榛蔚縣長當時提案，要求將環島高速路網建設納入前瞻計畫。2017年7月5日立法院針對徐榛蔚委員所提提案進行表決，不幸遭民進黨63位委員否決了將環島高速路網建設納入前瞻計畫，民進黨副總統候選人蕭美琴就在其中，蕭美琴身為東部的區域立委，非但沒替東部人爭取交通建設，還迎合黨意扼殺了東部人殷切期盼的重大交通建設！現在，應該支持國民黨侯友宜當總統，政黨輪替，讓國民黨執政來完成被民進黨延宕的花東重大交通建設!
 

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