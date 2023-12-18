警車違停買手搖飲慘了！高雄2警先吞600元罰單　再記申誡處分

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛警車日前臨停在苓雅區文衡二路9巷口，民眾原以為警車閃警示燈是為了執行公務才暫停，沒想到隨後卻看見一男一女的員警拿著手搖杯上車離開，直接傻眼。對此，苓雅分局回應，經釐清，同仁因執勤中口渴，才將警車違停於路口買飲料，後續將依法開罰600元罰鍰，也會處以2警申誡。

▲高雄2警被發現開警車違停買手搖飲。（圖／翻攝社會事新聞影音）

高雄2名員警開著警車在文橫二路9巷口警車違停，民眾發現竟是為了買飲料傻眼。苓雅分局獲報後，經檢視網路影片及詢問案內員警釐清，確定是分局同仁駕車執勤中因口渴，下車購買飲料，一時疏忽未注意而將警車違停於路口。

▲▼開警車違停買手搖飲慘了，高雄2警先吞600元罰單，再申誡處分。（圖／翻攝社會事新聞影音）

苓雅分局表示，分局獲報查實後，對於案內員警在交岔路口10公尺內臨時停車情事，已主動依違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款舉發，將處600元罰鍰。另外，也依警察機關公務車輛使用管理要點及警察人員獎懲標準議處申誡。

苓雅分局強調，分局將持續加強員警案例教育，要求同仁駕車除執行任務需要外，均須遵守交通法規，如遇同仁違規情事，本分局亦將依法查處。