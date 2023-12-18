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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱41里長赴陸被約談「司法介選」　民進黨團批惡質

▲▼民進黨立法院黨團召開「國民黨買連署 錄音檔大公開」記者會 江肇國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調上周展開大規模偵辦台北市基層里長赴中國大陸接受招待，介入台灣選舉案件，引發輿論譁然，藍營齊批司法界選。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（18）批評，國民黨合理化村里長被國台辦落地招待，想要從中撈取政治利益，這是非常要不得的；黨團副書記長洪申翰指惡質稱，國民黨把中共介選的做法推給民進黨，就是引外力傷害內部的民主。

台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區41名里長，被控接受中國上海市台辦招待，以顯不相當團費赴中國旅遊，接受落地招待，疑接受對方指示，回台後有從事支持特定候選人等競選活動行為，台北地檢署15日發動搜索，約談41名里長，全案朝涉犯《反滲透法》方向偵辦。

針對藍營批評這是司法介選，劉世芳今天上午在黨團記者會受訪說，檢調單位在偵查過程中，有人交保，也有人無保請回，如果是正當的旅遊活動，包括交通部、陸委會所放行的交流活動，只要說清楚講明白就好了。

劉世芳說，從台灣頭到台灣尾，涉嫌接受國台辦的招待，而且是不當招待、落地招待到中國旅遊，招攬的時候還指定要國民黨籍，這才會讓人覺得國台辦已經涉入台灣大選當中，牽涉不正選舉利益，呼籲有去的人說清楚講明白。

此外，洪申翰補充，國民黨說「司法介選」的說法是最惡質的，今天國民黨把中共介選的做法推給民進黨，這其實就是迎合中共介選，甚至藉此攻擊台灣內部自己的政黨，請問國民黨，是否贊同中共介選？這是拿著中共對著台灣的箭，來插上台灣其他政黨身上，就是引外力來傷害自己內部的團結和民主。

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