快訊／江肇國踢爆：羅廷瑋幹部涉行賄　「1張300元」助郭台銘衝連署

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數26天，民進黨立法院黨團今（18）上午舉行記者會，踢爆國民黨台中市立委參選人、台中市議員羅廷瑋辦公室主任石國勳涉及用金錢對價幫鴻海創辦人郭台銘買連署書，同時公布錄音檔、Line群組對話截圖等證據。民進黨立委參選人江肇國痛批，羅廷瑋的主任與特助都在該群組中，前主任還在外面擺攤開連署說明會，「請問羅廷瑋是你授意的嗎？」同時籲請檢調調查清楚。

▲江肇國今天上午出席民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團今天上午舉行「國民黨買連署，錄音檔大公開」記者會，黨團幹部劉世芳、洪申翰，以及江肇國等人與會，指出國民黨一犯再犯買連署，包括國民黨前中常委范成連、國民黨新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基、國民黨屏東潮州鎮長周品全涉嫌約定以金錢收購總統、副總統候選人連署書，企圖讓獨立參選總統的郭台銘順利完成連署，其中范、王遭起訴，周則遭收押。

劉世芳進一步指控，羅廷瑋辦公室主任石國勳也牽涉用金錢對價幫郭台銘買連署書，「我們就覺得很奇怪，為什麼都是國民黨籍的？」她詢問，是不是又是國民黨老套路，不賄選就不會選？

江肇國說，台中市確實有以一定金額，換取一定數量連署書的違法要件，涉犯連署交付賄賂。他說，今年10月，羅廷瑋的前主任就已經利用里民施打流感疫苗時，開始進行郭台銘連署說明會，不僅如此，他更接獲羅團隊內部幹部爆料，指石國勳在從事連署賄賂的行為。

江肇國會中公布一段錄音檔，根據該錄音檔案，石國勳明確指出「我們也不能講說是按件計算，他就是說，他其實就是給你3萬塊，然後他請你、委託你去做連署的動作，那就有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。

江肇國並出示一系列Line截圖證據，包括9月成立群組，羅廷瑋幹部在裡面出示郭台銘連署專用章，告訴群組裡的人，他已經得到郭辦的授權，10月初更要求13個人士在4個不同時段到特定地點，繳交姓名、生日、身分證字號、地址、帳戶號碼等資料，以利發放報酬，而且還要求大家每天回報件數，還說「我會來記錄每個人的成績」，繳交資料的地點更是羅廷瑋之前服務處的隔壁。

此外，江肇國痛批，既然羅廷瑋與其幹部有實質進行協助連署的動作，為什麼先前還要栽贓民進黨自導自演？他點名，「羅廷瑋你不可能不知情，這就是你跟你的團隊在進行的協助連署，這個石國勳是你重要的主任，也是地方傳言，你未來議員想要交棒的接班人，你最核心的幹部，做這樣的行為，你不可能不知情，甚至中間是否是由您授意？羅廷瑋你還有辦法選（立委）下去嗎？」

《總統副總統選舉罷免法》第87條規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。

▼民進黨團今天指控國民黨立委參選人幹部涉賄，同時出示簡訊證據。（圖／民進黨團提供，下圖同）