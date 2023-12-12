停會案通過！藍黨團反對強行表決　曾銘宗：以後預算逾千案就來表決

▲柯建銘、曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選將至，立法院今（12日）通過民進黨立法院黨團的提案，將於12月20日至12月31日間停會。表決前，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團主張要進行協商，大家同意後，再來做相關安排，他強力反對也強烈建議不要強行表決；等一下民進黨強行表決，以後每個預算，1000案、2000案就來表決，奉陪到底。

立法院長游錫堃7日召集朝野協商有關民進黨團提議研商停開院會及委員會案，該案建請立法院自2023年12月20日至31日停開院會及委員會，12月18日加開院會，12月15日及19日為同一次會議，雖獲得國民黨團同意，但國民黨團要求監察院、NCC跟數發部等較爭議部分，須另外討論，而民眾黨團及時代力量黨團則堅決反對提前休會。

由於協商一個月無法達共識，立法院12日院會上處理討論事項，包括對「選前停開院會即委員會相關事宜」進行公決。會中在野黨黨團皆表達反對提前休會，時代力量黨團與民眾黨團也提出修正動議，然最終表決結果皆為出席68人、贊成6人、反對50人、棄權12人而不通過，擔任會議主席的立法院副院長蔡其昌宣告，全案依照民進黨團提案內容通過。

表決前，曾銘宗表示，國民黨團主張要進行協商，大家同意後，再來做相關安排，他強力反對民進黨團要強力通過這案，所以他希望大家有共識要休會（指停會）再來休會，假設大家沒有共識，就不要休會，繼續審查重要法案跟113年度公務預算。

曾銘宗提及，國民黨團本來希望昨天開始進行朝野協商，讓113年總預算盡快完成三讀，盡快完成法律程序，但昨天發生藍委廖婉汝，在委員會問不管內政部、國防部、國安會有關中共介選，但部會首長都講不出具體個案，所以提出一個凍結陸委會預算100萬元，結果綠色媒體拿去操作就算了，民進黨團昨竟開記者會，抹黑、抹紅相關同仁，還把地方候選人找來開記者會，超級誇張也超級可惡。

曾銘宗說，後來黨內同仁說，國民黨38席立委，作為反對黨，不須這麼委屈，所以退出朝野協商；剛剛柯建銘講要不要進行後續協商，「我贊成」，但前提是民進黨團必須公開道歉，國民黨團才會繼續後續預算協商。

曾銘宗強調，強烈建議不要強行表決，等一下民進黨強行表決，以後每個預算，1000案、2000案就來表決，奉陪到底，另外希望囤房稅或租金特別扣除額等重要法案能盡快通過。