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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／耗時七年！最低工資法三讀　違規業者重罰150萬、公布姓名

▲▼立法院院會 最低工資法表決 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀敲槌最低工資法表決。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

耗時七年的「最低工資法」今（12日）在立法院完成三讀，為杜絕勞資雙方透過「喊價」方式決定最低工資，總統蔡英文2016年提出「最低工資法」政見，希望透過提高法律位階，並將「消費者物價指數年增率（CPI）」列為應參採指標，讓最低工資法制化，而非人治，避免最低工資調整受到政黨、勞資對立的因素影響。

現行基本工資調整是依據《基本工資審議辦法》，法律位階僅為行政命令，每年第3季審議，僅針對7類數據「應蒐集並研究之」，讓基本工資未必每年能調升。為此，總統蔡英文2016年提出「最低工資法」政見，希望透過提高法律位階，讓最低工資法制化，而非人治，讓最低工資不用受到政黨、勞資對立的因素影響。

根據三讀條文，最低工資審議會負責審議最低工資，審議會委員任期為2年，採無給職，期滿得續聘；勞動部應於審議會會議結束後30日內，於勞動部網站公開會議資料及記錄；經行政院核定的最低工資，除審議會認有另定實施日期必要，並經行政院核定者外，自次年1月1日實施等。

另條文明定，違規業者處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重至150萬元，並公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

4爭議條文部分，各黨團對於最低工資審議會是否應排除政府代表、最低工資調幅的參採指標、中央機關應組成研究小組、是否限制違反「最低工資法」的廠商不得參與政府採購投票等爭點進行表決。

而表決結果部分，第七條，審議會組成仍依照政院版本共21人，勞方代表7人、資方代表7人、學者專家4人，令勞動部長擔任召集人、經濟部、國發會代表各1人。第九條部分，在野黨提案CPI作為樓地板則遭否決，採政院版本，CPI作為應參採指標，並得參採另外10項指標。

另第12條，在野黨提案組成研究小組，於審議會召開會議30日前，就審議資料提出研究報告及調整建議，時代力量也提案，違反最低工資法廠商在一定期間內不得參與政府相關採購案，最終兩案表決未通過。

針對最低工資法，時代力量立委陳椒華表示，最低工資立法是時代力量長期以來的核心主張，不論是在第九屆還是第十屆國會，時代力量都是第一個領銜提出最低工資法草案的政黨，時代力量樂見今天最低工資法能夠三讀通過，惟從保障勞工的角度出發，立法院應該要做得更多。

民進黨立委吳玉琴認為，有關審議會人數，世界各國對審議委員成員大多相同，第三方代表通常是學者專家跟政府代表，目前沿用基本工資審議成員組成，希望學者專家人數不宜再增加，這也是勞雇團體認同做法。吳強調，CPI是維持勞工購買力重要指標，所以列為應參採，至於得參採應以勞雇團體有共識指標為主，目前有10款。

▲▼立法院院會 最低工資法表決 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法表決 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

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