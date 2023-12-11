表決大戰山雨欲來！　「最低工資法」明拚三讀

▲立法院長游錫堃主持議事。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

攸關保障勞工及其家庭最低生活水準的「最低工資法」草案，將在明（11）日上午於立法院院會闖關，力拚完成三讀程序，不過，由於上周朝野對於4條保留條文尚無共識，包括被視為關鍵條文的最低工資參採指標、審議會是否應排除政府代表等，可能將上演表決大戰。

立法院已排定議程，明天上午院會將處理12月20日停會案，以及「最低工資法」草案、《刑事訴訟法》部分條文修正草案等重大議案。

其中，在「最低工資法」草案部分，立法院上周四朝野協商時，針對4條保留條文進行討論，不過，各黨團對於最低工資審議會是否應排除政府代表、最低工資調幅的參採指標、中央機關應組成研究小組、是否限制違反「最低工資法」的廠商不得參與政府採購投票等爭點，遲未能取得共識；由於該法自今年10月25日初審後，已超過1個月朝野協商冷凍期，依法可至院會表決。

在朝野有共識部分，「最低工資法」草案初審條文明定，最低工資審議會負責審議最低工資，審議會委員任期為2年，採無給職，期滿得續聘；勞動部應於審議會會議結束後30日內，於勞動部網站公開會議資料及記錄；經行政院核定的最低工資，除審議會認有另定實施日期必要，並經行政院核定者外，自次年1月1日實施等。