美國2024大選「川普超狂支持率」破6成　共和黨初選民調遙遙領先

▲美國前總統川普穩坐共和黨初選民調之首。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國2024年底將舉行總統大選，共和黨初選首輪投票定於2024年1月15日舉行。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，前總統川普在所有爭取共和黨提名的候選人中遙遙領先，支持率達61%，其後是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）與前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）各自都獲得11%的選民支持。

根據路透社報導，這項在全美範圍進行的網路民意調查，期間從12月5日至11日，共計1689名自述是共和黨人的成年人參與，信賴區間有正負3%誤差。結果顯示，美國前總統川普（Donald Trump）獲得61%的壓倒性支持，他們將在共和黨各州提名競選中選擇川普來對抗民主黨的拜登。

儘管川普正在聯邦與州法院面臨一系列的刑事指控，但從民調上幾乎看不到選民動搖的跡象。只有不到4分之1的共和黨人受訪者認為，川普面臨的兩項核心指控（煽動選舉舞弊與煽動支持者於2021年1月6日襲擊國會山莊）可以信任。調查還發現，幾乎沒有跡象表明反對川普的共和黨選民正在團結支持任何一名他的競爭對手。

報導指出，海莉在9月份的民調表現僅以4%並列第四，但12月已經上升到11%，與迪尚特並列第二。然而，她與其他候選人仍然遠遠落後於川普，川普在9月份的民調中獲得51%共和黨人的支持，並在最新民調中上升至超過6成支持度。