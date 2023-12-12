快訊／提前休會拚選舉　綠人數優勢通過20日起立院停會

▲立法院今通過表決，12月20日至31日停會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，民進黨立院黨團日前提案「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」，經朝野協商後，面對是否停會問題，民進黨與國民黨贊成停會，但時力與民眾黨團則認為應在法定會期內完成，不願停會，立法院今（12日）進行表決，最後在民進黨團人數優勢下通過，立院20日起至31日停會。

立院針對停會案進行表決，最終在民進黨團人數優勢下通過，立院20日起至31日停開院會及委員會、18日加開院會與15日、19日視為同一次會議，對於表決結果，時代力量立委邱顯智強調，時力黨團堅決反對立法院提前停會。立法委員本應善盡其職責，為人民把關他們辛苦的納稅錢，然而執政黨現在卻要提前停會去選舉，「這樣人民可以接受嗎？」

邱顯智表示，立法院的法定會期就是到月底，這是人民課予立委最基本的責任，不應該因為立委要跑選舉而改變。時代力量呼籲，請勿剝奪小黨監督和質詢政府的權利，並請國人好好看著，是哪些立委自己幫自己放假，選擇當國會的薪水小偷。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團主張協商討論後再進行安排，希望大家有共識，要休會再來休，若沒有共識就不要休會，繼續審查重要法案跟公務預算。贊成後續協商，但民進黨團必須為抹紅公開道歉，國民黨才會同意協商，假設民進黨團強行表決，之後預算就來表決，奉陪到底。

民眾黨立委邱臣遠指出，民眾黨立場就是反對提前停會，立法院還有很多法案沒有完成立法工作，這樣的行為不負責任，堅決反對以選舉作為前提停會，這是對選民不負責任態度，好的政治文化應該要重新建立，負責任態度是對選民民意回應，立法院職責就是審查政府預算，選舉工作非常重要，但國人都看得很清楚，立法工作才是立委表現依據。

民進黨團總召柯建銘則表示，大家不知道在說什麼，延會目的和能做到的事情完全沒關聯，每次要選舉前都有提前休會，過去曾經有15天、3個禮拜，這次只有11天，上個月協商只有民眾黨跟時代力量反對，反對理由很荒謬，說要嚴審法案，總預算案早就開始協商，至於揭弊者保護法連委員會都還沒審，怎麼可能月底可以處理？講話要講真的，老是用這種方式抹黑立法院議事。