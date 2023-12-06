為氣候變遷3問賴清德　趙少康：台灣如何才不會被國際公約邊緣化

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，國民黨副總統參選人趙少康6日表示，台灣在2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比中，已經倒數第5，他向副總統賴清德提出「三問」，詢問台灣要如何面對淨零碳排的全球挑戰。

首先，趙少康指出，「2025」民進黨的能源政策還要燃燒30%的煤炭、50%的天然氣，你們如何達到20%的綠能？又如何減少總共高達80%的碳發電？

趙少康說，第二，歐盟將從2026年開始課徵碳關稅，民進黨要如何因應？你們的碳定價如何與國際接軌？第三，趙少康指出，聯合國氣候變化綱要公約締約方大會COP 28在杜拜舉辦，共商如何透過國際合作共同對抗氣候變遷。請問民進黨要如何讓台灣實質參與？而不是越來越被國際公約邊緣化？

趙少康續指，2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比61國，台灣名列57，不但是倒數第五，甚至輸給第33名的中國大陸。據了解，即將在12月8日發表的2023評比，表現可能更糟。

趙少康表示，台灣現在的人均碳排放量遠高於大部分已開發國家，2021年全球人均碳排放為每年4.7公噸，但是台灣高達11.9公噸，是全球平均的2.5倍！高於日本的8.06公噸、歐盟6.3公噸和中國大陸的8.0公噸。

趙少康擔憂，歐盟預計3年後將開徵碳關稅、美國總統拜登也提出要對「未能履行減碳義務國家的碳密集產品」課徵碳關稅；台灣的GDP中有近6成來自出口貿易，但是面對國際品牌大廠和供應鏈要求使用綠電和達成碳中和，台灣去年的再生能源發電佔比只有8.3%，燃煤發電高達42%，電力排碳係數比歐美、日、韓高而且居高不下，企業如何與其他國家競爭？

趙少康更質疑，全球已經有151個國家宣布達到淨零排放目標的時程，雖然立法院三讀通過的「氣候變遷因應法」將2050淨零排放的目標入法，但過去8年來，台灣的碳排不但居高不下，2021年甚至比基準年2005增加了2.2%。縱然外銷不斷創新高，卻也同時嚴重破壞了台灣的環境與空氣。

趙少康強調，「我們只有一個地球、更只有一個台灣！賴清德、民進黨應該務實面對全球普世的挑戰、誠實回應各界的憂慮！」