網瘋傳「滿嘴噴屎」選舉蟑螂片　吳崢籲檢調徹查張智倫

▲吳崢質疑張智倫團隊成員在多個地方群組傳送黑函影片。（圖／吳崢辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期Line群組瘋傳一段影片，指涉民進黨立委參選人吳崢是「空降美國人」、不分區立委參選人王義川「滿嘴噴屎」、政治評論員李正皓「有前科」，是「選舉蟑螂」等語。對此，吳崢今（6）上午舉行記者會，指控國民黨對手張智倫團隊散佈黑函、罪證明確，已明顯觸法，希望檢調能查明幕後黑手，還給中和乾淨選風。

吳崢今天與王義川、李正皓、理垣法律事務所主持律師彭之麟共同舉行記者會，指控張智倫團隊散佈黑函、罪證明確。

吳崢表示，張智倫團隊最核心、最重要的幹部，也就是張智倫團隊總幹事張國炎，於多個百人群組散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，內容包含指涉當事人「有前科」、「滿嘴噴屎」、「有美國籍」、「選舉蟑螂」、「三賤客」、「『牠』們不是中和人」等，通篇造謠，言語低劣粗鄙，觸犯加重誹謗、公然侮辱及意圖使人不當選罪證明確，三人將提出告訴，面對這種惡質的選舉文化，絕對不姑息。

王義川表示，過去和吳崢針對張智倫家族的爭議皆有所本，也有資料來源，竟然被說成「滿嘴噴屎」，已經超越可受公評的範圍，這幾支影片是選舉黑函，也就是不知道誰做的影片，但十分明確的是張智倫總幹事已經到處散佈該影片，因此預計下周會正式提告。

彭之麟表示，這幾則影片貶低候選人名譽的部分，已經觸犯《刑法》公然侮辱；以文字、圖像散佈不實言論，則屬於加重誹謗；至於吳崢及王義川身份為候選人，在選舉期間也涉及觸犯《公職人員選罷法》意圖使人不當選而散佈謠言，屬於非告訴乃論，檢調應主動偵辦。