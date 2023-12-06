不滿李正皓挺許淑華　徐巧芯曝「封鎖內幕」：祝他在民進黨高升

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選邁入倒數階段，而台北市第七選區、國民黨立委參選人徐巧芯日前透露，與相識多年的好友、政治評論員李正皓「決裂」，原因是她發現，李正皓要去幫對手民進黨立委參選人許淑華站台，徐巧芯傷心傳訊後，決定封鎖。李正皓今（6）日則回應「加油」。徐巧芯也說，其實能理解李的處境，「祝福他在民進黨發展一帆風順、步步高升。」

徐巧芯日前晚間自爆，過去跟李正皓在國民黨認識10年以上，原以為朋友不管藍綠都是個人生涯選擇，卻在地方收到許淑華造勢活動傳單，助講嘉賓靜是李正皓，因此便傳訊向李正皓質問，「這個人（許淑華）在你一生中幫過你幾次？」「捫心自問，作為一個立法委員，你真的覺得許淑華比我合適嗎？」

徐巧芯今日上午在國民黨中央召開記者會，會後受訪時針對此事還原，徐巧芯淡定表示，當時訴求的重點不是自己跟李的關係，而是李加入民進黨之後，他就要比原本民進黨的人更偏激才能得到認同，導致李非得去幫許淑華站台，民進黨這個文化非常恐怖，反觀國民黨內是很自由的，而民進黨的文化既不民主也不進步。

徐巧芯說，本來有互相追蹤社交軟體，但現在好像也沒必要看他的生活，對於李正皓要她加油，徐巧芯回應，「理解他的處境，尊重他、祝福他在民進黨發展一帆風順、步步高升。」