吳欣盈財產申報未見貴族夫　吳辦：已找律師與中選會對接

▲吳欣盈財產申報未見貴族丈夫的相關資料，對此，吳辦回應，已找律師與中選會對接。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選進入最後階段，近來中選會公布總統、副總統參選人財產申報。其中，備受關注的民眾黨副總統參選人吳欣盈部分，僅有吳本人的財產申報，未見比利時貴族丈夫的相關資料；對此，吳欣盈副總統競選辦公室發言人陳宥丞說，已經找了律師團隊與中選會做對接，處理後續外國籍配偶在財產申報上的相關因應作為，強調一定會依法辦理。

台北市議員、吳欣盈副總統競選辦公室發言人陳宥丞說，這是史上第一次副總統的配偶為外國籍，因為登記時間非常倉猝，而且牽涉範圍相當複雜，短時間內沒有辦法處理的部分，現在已經找了律師團隊與中選會做對接，處理後續外國籍配偶在財產申報上的相關因應作為，一定會依法辦理。

根據中選會資料，吳欣盈的存款為250萬1687元，並有11筆股票，包括新光金1349股、永豐金59股、中保科技576股、大台北區瓦斯585股、台新金241股、台灣新光實業8千股、亞絃睿飾品40萬股、盈盈投資307萬股、東盈投資3.85萬股、如盈事業14萬9999股，而盈盈投資、東盈投資等是在吳欣盈幼年時所成立；保險部分，吳欣盈共申報2筆，一是儲蓄型，一是投資型，保險公司都為新光人壽。

不動產方面，吳欣盈於民國91年8月30日因贈與獲得位在貢寮的1萬4854平方公尺土地，倫敦則有房產，面積為1060平方公尺，為2013年時購入。

另外，吳欣盈背了992萬3292元債務，共2筆，一是信用貸款，債權人為聯邦商業銀行，二是保單借款，債權人為新光人壽。