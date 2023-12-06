批賴清德台獨、侯友宜極度傾中　柯文哲：背離「維持現況」過半民意

▲柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選倒數38天，近期民進黨開始指控「中共介選」，民眾黨總統參選人柯文哲6日重申其兩岸主張「台灣自主，兩岸和平」，批評「務實台獨工作者」的民進黨總統參選人賴清德，以及喊出「極度傾中政策」的國民黨總統參選人侯友宜，都背離「維持現況」的過半民意，此次大選得思考台灣要走向新政治，還是繼續在藍綠統獨意識形態的泥淖裡。

柯文哲6日於臉書發文表示，堅守台灣的民主自由，維繫台海和平、人民安全是他堅定的信念，最近幾場大選「介選」逐漸成了選戰關鍵字，如何做到網路安全與反制假訊息，使台灣的民主更堅韌、避免民意被不當引導操控，是非常重要的議題，而在資訊爆量的狀況下，台灣人正在學習辨別真假訊息，是台灣民主進程的必經過程。

柯文哲提及，自己很高興看到美國在台協會（AIT）處長孫曉雅發表年度演講時說，「美國對台灣選舉過程和民主制度深具信心，相信台灣人民應在不受外部干預情況下決定下一任領導人」，還強調美國不會選邊站，「我們沒有偏好哪位候選人，無論由哪個政黨執政，美國的對台政策不變。」

柯文哲認為，這個對台政策就是美國的「One China Policy（一中政策）」，奠基於一法、三公報、六項保證，但包含了美國對於和平解決兩岸問題的關切，也有對台灣法理地位的解釋和認知，美國的「一中政策」和中國的「一中原則」並不相同，且美國「一中政策」架構下，並不存在台灣獨立的空間，而美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格來台的公開演說也表明了這件事。

柯文哲說，美國身為台灣堅定的盟友，對台灣輿情相當關注，先前孫曉雅上節目時，也曾拿出此數據指出，目前支持急獨和緩獨的民眾佔26%，緩統和急統的約11%，而期盼永遠維持現狀的達到57%，比去年增加了5%創歷年新高。

話鋒一轉，柯文哲批評，但「務實台獨工作者」的賴清德，以及和中廣董事長趙少康搭配就喊出「極度傾中政策」的侯友宜，都背離「維持現況」的過半民意，在俄烏戰爭、以巴衝突讓世界陷入動亂的氛圍，還急於將選戰拉回藍綠、統獨二元對立的戰場，漠視台灣人民對和平更高的期望。

柯文哲強調，台灣年輕選民們已經極端厭惡地緣政治議題，渴望領導人處理內政問題，真正帶領台灣朝向長遠發展，2024大選必須思考台灣要走向什麼樣的未來，是要走向新政治、新文化，還是繼續在藍綠對立、統獨意識型態的泥淖裡打轉？每一個人對於這個問題的答案，將決定台灣的未來。