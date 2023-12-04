趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競總發言人暨民進黨國際部主任趙怡翔2日投稿《外交家》期刊，質疑國民黨的兩岸論述模糊選舉焦點，誤判對岸企圖、兩岸當前局勢，以及藍委反對軍購、國民黨副總統參選人趙少康反對1年兵役等；對此，國民黨國際事務部今（4）日表示，趙怡翔是蓄意曲解國民黨對兵役制度的立場，令人感到極為遺憾。

國民黨國際部指出，國防和兵役改革議題對中華民國的國家安全和2024總統大選至關重要，國民黨總統參選人侯友宜在今年9月訪問美國期間，向美國政府官員及學者明確表達，國民黨會持續強化國防，包括軍事威懾能力。國民黨在國防開支、武器系統採購、以及義務役役期的政策，都是以「敵情威脅」（threat-based）做為考量基礎。未來侯友宜政府不只將致力於維持中華民國國防戰略的「延續性」（continuity），也將提出革新的政策作法，並擴大與盟友的合作，以維護共同的安全利益。

國際部強調，國民黨有完整的國防政策主張，包括成立內閣部會層級、負責民防和後備動員的「全民防衛動員委員會」，建立跨軍種的「共同作戰圖像」，改進指、管、通、情、網、監、偵（C5ISR）系統，以及基於國防投資及獲得防禦武器等再平衡作為，強化台灣的非對稱戰力。

國民黨指出，國民黨國際部主任暨駐美代表黃介正曾在2023年10月，於美國維吉尼亞州威廉斯堡舉辦的「美台國防工業會議」，詳細闡述國民黨的國防政策。當時趙怡翔本人也在場，他應該比任何人清楚相關狀況，此等惡意扭曲國民黨絕對不會接受。

國民黨表示，這是典型民進黨對國際社會的操弄手法，試圖用抹黑國民黨來掩蓋民進黨在國家安全事務方面的專業知識不足。下一屆中華民國總統的任期從2024年至2028年，與中國共產黨領導人習近平的第三任期重疊。無論是在華盛頓特區、東京、坎培拉還是印太地區的其他首都，凡是謹慎的政策制定者都應知道，區域安全與穩定的成本極高，未來四年絕不可以再依賴民進黨的大外宣操作，或是自以為是的專家隨興指點嚴肅的國防安全議題。

國際部還說，建議關注的政策制定者直接聯繫國民黨，以更好地了解國民黨的國防政策。如需進一步查詢此事，請聯國民黨國際部助理主任須予謙，信箱：chancexu@gmail.com。