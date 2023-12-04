全面開戰！國民黨15場選前大造勢起跑　串聯全國展現陸戰實力

▲國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選倒數不到50天，選戰進入白熱化，國民黨今（4）日表示，為回應主流民意要求政黨輪替的期待、展現邁向勝選的堅強實力，宣布到明年總統大選1月13日之前，共有15場選前大型造勢活動，凸顯地方動員能力及超強陸戰實力，為政黨輪替吹起反攻的號角。

12月份共有8場次，分別為12月5日（二）苗栗、12月8日（五）台東、12月10日（日）花蓮、12月17日（日）屏東、12月19日（二）新北、12月23日（六）北市、12月26日（二）雲林、12月29日（五）澎湖。

明年1月份則有7場次，依序為1月4日（四）基隆、1月5日（五）台中、1月6日（六）桃園、1月7日（日）高雄、1月9日（二）嘉義、1月10日（三）台南，以及1月12日（五）的選前之夜。

國民黨補充，除這15場已確認的大型造勢之外，還有上百場的區域立委活動，此外其他日期與地點的大型造勢也都會陸續確認增加。「侯康配」成軍之後，11月26日台南場、12月1日宜蘭場和12月2日彰化場盛況空前，場場爆滿，展現出民眾對政黨輪替的強烈渴望，以及對國民黨的熱烈期待與支持。

國民黨強調，選前之夜1/12（五）將全台大串聯，為國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康與全台各地奮戰的區域與不分區立委候選人應援，屆時歡迎各縣市支持者踴躍參加，一起為國民黨及中華民國加油，齊心邁向政黨輪替，讓台灣再出發、贏回中華民國。