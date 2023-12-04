藍白合涉「搓湯圓」　與侯、朱、馬列被告！柯文哲：別浪費司法資源

記者袁茵／台北報導

台灣國日前赴北檢告發簽定6項協議的民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，涉嫌違反選舉罷免法第84條「搓湯圓條款」，而台北地檢署正式簽分「選他字案」偵辦，將柯侯等4人列被告。對此，柯文哲回應，別浪費司法資源。

▲柯文哲、馬英九、侯友宜、朱立倫11月15日進行政黨協商。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲、侯友宜、朱立倫、馬英九11月15日進行政黨協商討論「藍白合作」，儘管最後因對民調誤差範圍認知不同而破局，但獨派團體「台灣國」理事長李峻涵認為，該場協商明顯的「搓圓仔湯」，違反了選罷法，進而到北檢告發；而北檢4日已分「選他字案」，將柯文哲、侯友宜等4人列為被告。

柯文哲4日於澎湖出席公開活動，被問到上個月與國民黨政黨協商，被台灣國告發涉嫌違反選罷法？柯文哲表示，「不要為了選舉炒新聞，然後浪費司法資源」。

而柯文哲競辦發言人吳怡萱則說明，在野整合的過程中，民眾黨非常努力在替台灣的未來找解方，著眼於過去從未討論的聯合政府，進行第三次的民主改革，很遺憾這樣的討論，在選戰白熱化時候，變成特定人士利用司法操作的工具、浪費社會資源。

吳怡萱提及，現階段檢方依法列選他字案調查，民眾黨靜待司法釐清，然而「聯合政府、團結台灣」仍是民眾黨努力的方向，不會背棄承諾，為台灣的下一代開創出更好的政治文化。