快訊／王鴻薇質疑租賃契約「一疊衛生紙」　陳世凱回嗆眼花

▲陳世凱出示潘孟安租賃契約及匯款證明。（圖／賴清德競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安遭疑居住在綠能董座名下豪宅，國民黨立委王鴻薇今（4）下午質疑賴競總出示的租賃契約、匯款單據是「一疊衛生紙」，對此，賴競總發言人陳世凱貼出兩張記者會出示單據內容的照片說，連資料都眼花看不清楚，難怪胡亂烏龍亂爆料。

王鴻薇今天上午記者會，踢爆潘孟安入住「力能能源科技」董座名下豪宅，而陳世凱出示租賃契約及每月匯款單回應，潘孟安就跟中南部上台北打拚的年輕人一樣，他目前與1名助理居住在萬華租屋處，3房1廳每月租金新台幣6萬多元，符合591網站顯示的周邊租金行情。

不過，王鴻薇下午拍攝影片質疑，當記者要拍攝這些租約和匯款證明時，竟然沒有提供給記者拍攝，變成發言人自說自話，且鏡頭上的租約模糊、不符民間租約樣本，顯示潘孟安集團心虛，「尤其陳世凱拿著一疊紙，但好像是一疊衛生紙，裡面內容是什麼，我們不知道」，虛晃一招，根本是把台灣人民當白痴？

對此，陳世凱回應，相關書面資料在上午記者會皆已公開向媒體展示，且從新聞畫面上來看，資料都相當清楚明確，明明是一疊清楚的匯款收據，王鴻薇卻說「看起來像一疊衛生紙」。陳諷刺說，連資料都眼花看不清楚，難怪胡亂烏龍亂爆料。

陳世凱並指出，潘孟安已經出示相關租賃契約、匯款單據，王鴻薇要不要也拿出自己雙北3間豪宅的地契、買賣契約供全民檢視？也請王鴻薇公布到底多少有建商、綠能公司捐多少錢她？難道王鴻薇是瞧不起從中南部上來打拚的人在外租屋嗎？