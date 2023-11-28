推雙王牌「拉深藍拚棄保」　侯友宜3步驟搶非綠共主

▲藍白合破局，國民黨總統參選人侯友宜24日宣布與中廣集團董事長趙少康搭擋，赴中選會登記參選2024總統大選。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨推出侯趙配角逐2024總統大選，本刊調查，藍營已為選戰後期的棄保預先鋪排，盼透過中廣董事長趙少康入陣，加上前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第1，全力進攻綠營施政弊端，拉抬藍軍士氣。

另一方面，黨中央接下來也規劃成立「北北桃戰隊」，納入藍3都輔選要角。藍營人士表示，鎖定北市及桃園2市的原因，是由於2022年9合1大選，現任市長蔣萬安、桃園市長張善政，當時都面對3腳督的選局，最後均脫穎而出勝選，因此，希望透過同樣模式來打明年總統選戰，替侯提供選戰上的策略及建議。

▲前高雄市長韓國瑜列入國民黨不分區立委第一，振奮藍軍士氣。

同時，國民黨總統參選人侯友宜已啟動50天作戰計畫，依序推出3大策略對決綠白，依序是號召深藍選民歸隊、選戰策略定調打賴棄柯、力拚集結非綠支持者，訴求政黨輪替。

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