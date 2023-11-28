韓國瑜輔選「侯康配」　重責任務曝光

▲前高雄市長韓國瑜列入國民黨不分區立委第一，振奮藍軍士氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康26日在台南北區海安路成立競選總部，這場侯趙配搭檔後的首場大型造勢活動，侯在台上談到過去當警察辦案的過程高喊：「該戰就戰！侯友宜永遠無懼！」「是講話算話的南部人！」

本刊掌握，藍白合破局、侯趙配出爐後，藍營支持者在各項民調表態率都衝到高點，藍營高層評估，不少支持者先前為了整合被迫忍氣吞聲，破局後對民眾黨總統參選人柯文哲出爾反爾的情緒爆發，加上前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第1名，深藍支持者紛紛歸隊，原本就樂觀的立委選情也穩住侯的支持度，接下來趙、韓將成為拉抬藍營選情的雙王牌。

▲侯趙配登記完後，26日在台南舉辦首場造勢大會。

面對剩不到50天的選戰，本刊調查，黨中央、侯競辦及戰鬥藍3方，已初步達成整合共識，未來選戰會由黨中央負責發動議題，以及地方傳統組織戰；侯競辦則全力打政策牌，持續推出政策與國政白皮書，爭取一般選民認同；戰鬥藍方面將主導空戰，並尋求名嘴合作，在政論節目攻擊綠營執政缺失。

除此之外，黨中央正規劃成立不分區立委助講團，預計由韓國瑜領軍，帶隊替區域立委站台及拉票。事實上，韓已啟動全台輔選模式，受邀多場北、中、南黨籍立委的競總成立大會，「不可否認韓依舊是黨內的人氣王，對深藍的凝聚非常有幫助，現在再加上趙少康，就有利於在空戰上壓過對手。」一名藍營立委參選人說。

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