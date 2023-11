迪士尼「小小世界」淪裸體秀！瘋狂遊客脫衣跳水　民眾全嚇壞

▲一名男子闖入小小世界的印度布景區域,只穿著一條小褲褲,就在遊客禁止進入的舞台區走來走去。(翻自X平台)

圖文/鏡週刊

迪士尼樂園的「小小世界」一直都是園內的經典遊樂主題,但近日在加州迪士尼卻發生一起意外事件,一名男遊客在乘坐小小世界的遊樂船途中,突然下船跳水,隨後更當場脫衣裸體,讓現場其他遊客全都嚇壞。

據悉當時有不少遊客拍到,一名男子闖入小小世界的印度布景區域,只見他全身赤裸,只穿著一條小褲褲,就在遊客禁止進入的舞台區走來走去,更一度亂摸台上的機器娃娃。影片可見,有遊客當場驚呼,另外也有遊客嚇喊:「他是不是準備破壞這些東西?」然後現場還可聽見工作人員,不斷對這名遊客大喊:「請你坐下!請不要亂動!」

Someone got real weird on It’s A Small World at Disneyland today pic.twitter.com/ff0Zswii4i