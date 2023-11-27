迪士尼「小小世界」淪裸體秀！瘋狂遊客脫衣跳水　民眾全嚇壞

▲一名男子闖入小小世界的印度布景區域，只穿著一條小褲褲，就在遊客禁止進入的舞台區走來走去。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

迪士尼樂園的「小小世界」一直都是園內的經典遊樂主題，但近日在加州迪士尼卻發生一起意外事件，一名男遊客在乘坐小小世界的遊樂船途中，突然下船跳水，隨後更當場脫衣裸體，讓現場其他遊客全都嚇壞。

據悉當時有不少遊客拍到，一名男子闖入小小世界的印度布景區域，只見他全身赤裸，只穿著一條小褲褲，就在遊客禁止進入的舞台區走來走去，更一度亂摸台上的機器娃娃。影片可見，有遊客當場驚呼，另外也有遊客嚇喊：「他是不是準備破壞這些東西？」然後現場還可聽見工作人員，不斷對這名遊客大喊：「請你坐下！請不要亂動！」

Someone got real weird on It’s A Small World at Disneyland today pic.twitter.com/ff0Zswii4i — Disney Scoop Matt (@DisneyScoopGuy) November 26, 2023

不過這名遊客，依舊瘋狂地在舞台區走來走去，並沿著水道亂走，嚇壞現場許多遊客。報導指出，最後園方派出6名工作人員把這名遊客架走，並將他送醫且報警處理，最後男子遭到警方逮捕。而園方也因為處理這起事件，讓「小小世界」暫時關閉1小時，園方指出，由於小小世界是讓遊客坐船入園觀賞，因此相信這名男子應是在乘船的途中下船，隨即跳進水道亂走。

▲男子衣物全丟在小小世界裡。（翻自X平台）

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