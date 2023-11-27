高醫大附設中和紀念醫院　復健物理治療常駐台東大武

▲大武鄉衛生所內增設復健科門診及設置復健場域。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣衛生局與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自111年9月起於大武鄉衛生所內增設復健科門診及設置復健場域，並由返鄉的在地青年物理治療師駐點為鄉親們服務，截至今年10月底，復健科共計服務373人次、復健治療3,391人次。

大武鄉衛生所指出，陳阿姨因不慎受傷造成右脛骨骨折，在進行手術及住院臥床一段時間後導致腳部機能較差，主要是膝蓋關節僵硬，行動困難，生活上面臨許多不方便，經過衛生所內物理治療師徒手放鬆疤痕組織及緊縮的肌肉、還有關節鬆動術，並搭配電療的止痛效果，改善右膝關節活動度，也使用被動式的膝關節機器來漸進式的伸展膝關節，讓關節活動度從從10~40度進步到0~80度，復原情形良好。

衛生局局長孫國平說明：大武鄉衛生所的物理治療師是在地青年返鄉服務，以認真服務的態度提供民眾治療及處理受疾病或傷害所致的疼痛問題以及預防併發症，呼籲縣民如有復健需求請多加利用，希望透過治療後民眾都能重拾健康，回歸正常生活！

復健科開設每月2診次、骨科4診次，自看診日起30日內可接受6次物理治療，時間為週一至週五上午8點至下午5點，治療項目如電療、熱療、超音波、腰部及頸部牽引機、低能量雷射治療及運動治療等，讓有中風、慢性疼痛、職業傷害等有復健需求患者可以舒緩症狀、減少失能。