5颱風肆虐！南橫公路中斷多時　11／25恢復全線通車

▲台20線南橫雪峰橋便道修復路段現況照片。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台20線南橫公路梅山口~天池~向陽路段，在111年5月1日有條件全線通車，讓高雄通往台東交通動脈再次串連起來，也重現南橫風華但今年南台灣接連在5個颱風(杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵及小犬颱風等)侵襲影響下，南橫公路局部路段發生小規模、零星坍方落石及路基流失、交通中斷，最後的台東路段雪峰橋便道將在25日提前完工，南橫公路恢復全線通車和原有管制措施。

今年風災造成南橫部分道路中斷情形，公路局甲仙段及關山段積極動員人力、機具搶通修復作業，陸續已完成明霸克露鋼便橋鋼柱修復及大部份路段均已搶通修復，並自112年9月29日開放梅山口~天池~埡口路段恢復一般管制通行；而便道(台20臨105線38.8K~39.2K)因7月29日杜蘇芮颱風侵襲，造成道路沉陷變形100公尺及路基流失200公尺造成缺口災情，該路段便道位於卑南溪上游之源頭(哈里博松溪)，該溪上邊坡有大量不穩定土石，8月1日起積極搶修，於8月21日完成第一階段搶通供緊急通行及施工便道使用，隨即續辦第2階段短期便道搶修作業，搶修期間因連續受颱風影響，搶修過程不時發生上邊坡坍方落石危及施工人員安全，尤以歷經海葵颱風造成38.9K上邊坡坍方數量約5,000立方公尺並將已埋設涵管沖毀，及小犬颱風侵襲又造成上邊坡，再次坍方約2,000立方公尺坍方土及涵管流失再次流失等災害影響搶修施工為最。協調增加投入大量人員機具趕工，克服施工環境地處2,600公尺高海拔區域、入秋山區氣候變化大、氣候濕冷午後易起霧視線不佳等施工搶修困難因素，將提前於11月25日搶通雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自11月25日上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空該路段，每週二及週四不開放。

公路局提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，因上區持續零星降雨且土壤含水飽和不穩定，且下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。