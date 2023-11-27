關山國中同學犧牲假日服務社區　挽袖清洗輔具做資源回收

▲關山國中同學犧牲假日協助清洗輔具做資源回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

假日有些同學選擇出遊玩手機、打電腦、或上補習班，但台東縣關山國中有群同學日前卻是結伴來到「慈濟關山環保輔具平台」做志工清洗輔具；這群青少年的歡樂氣氛瞬間感染慈濟志工們大讚真的是年輕真好，而關山國中家長會長和副會長也陪伴服務並購買點心鼓勵同學的熱心參與善行。



關山國中一、二年級的7位男女同學劉志翰、蔡培安、戴麗淇、呂聿晴、羅品妍、廖守晴、許渭娸在慈濟志工的帶領下認真清洗回收後的生活輔具，病床的每個零組件的清潔工作都不馬虎用抹布清潔劑擦拭；除了生活輔具的清洗乾淨外，還跟著志工進行資源回收處理。





去年成立的「慈濟關山環保輔具平台」免費提供縱谷地區民眾的輔具借用，輔具的循環再利用使用率相當高，回收回來的輔具要經過清洗乾淨後才能再服務下一位的申請個案進行借用；慈濟志工們平均年齡都有些年長，關山工商志工服務團的同學會規劃社團時間前往協助。



關山國中家長會長李峰全得知同學們的表現讚譽有加，李峰全購買豆花來鼓勵同學犧牲假日用行動來表達關心社區、服務地方。家長會副會長李科跟著女兒呂聿晴一整天來平台認真清洗病床，李科表示，很開心女兒能和同學、好朋友共同進行這非常有意義的活動，讓社會良善的力量從年輕的一輩開始萌芽成長。志工陳泰郎也送給同學們實用的紀念品，經過一天的志工工作同學們不僅不喊累，在打打鬧鬧輕鬆的氣氛下完成交辦任務並表示有機會會再來。