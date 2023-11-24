東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

▲環保局加強營建工地巡查及易受揚塵區域道路洗灑作業，於卑南溪出海口流域施作水覆蓋揚塵防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



24日上午起中國上海地區霾害伴隨東北季風影響台灣空氣品質，而隨著風速增強，卑南溪沿岸可能出現揚塵現象，預估直至25日起會逐漸緩和，因此，環保局24日已陸續加強營建工地巡查及易受揚塵區域道路洗灑作業，於卑南溪出海口流域投入怪手施作，維持水覆蓋揚塵防制之效，減少揚塵逸散。

台東縣政府表示，每年秋冬季節，伴隨著東北季風增強及大氣環境導致境外污染移入，易發生空氣品質不良情形，因應此次空品不佳事件，環保局已加強派車至鄰近卑南溪及太平溪等等易受揚塵區域進行洗灑作業，並加強營建工程空氣污染源逸散防制作業，包含太平溪沿岸2處工地及市區前25大工地巡查，及針對裸露區域較大之臺東右岸工程設置智慧柱進行即時污染監控。

環保局指出，近年來卑南溪水覆蓋工法已有效降低河川揚塵事件日及改善懸浮微粒濃度，但在秋冬季節遇到大環境風場改變，仍會有短暫空氣品質不良的情形。環保局會即時參考環境部空品預報進行各項應變工作，也提醒民眾外出時應做好自身呼吸道防護並隨時留意空品資訊，民眾可透過手機下載APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），隨時掌握最新空氣品質即時資訊，可即刻因應加強自我防護，確保自身健康。