台東縣長盃5人制足球錦標賽11／24豐里國小登場

▲台東縣縣長盃五人制足球錦標賽24日在豐里國小登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「再展雄風」一年一度的台東縣縣長盃5人制足球錦標賽24日起一連3天在豐里國小舉行，並於25日上午10點開幕活動，縣府教育處表示，今年共有79隊共超過500名選手參賽，參賽隊數及參賽人數均創歷年之最，希望藉由舉辦足球競賽來帶動足球風氣並重振台東縣「足球雄風」。

台東縣府教育處表示，這次參賽隊伍以社高男子組增加最多，其中有參賽者小時候已是參賽選手，現已為人父母卻仍對足球有熱情的小選手家長，所以現場不時出現父母為參賽的孩子加油，孩子為參賽的父母加油有趣的畫面。

縣府教育處指出，台東近年來推展足球運動成果豐碩，台東大學女足分別在今年5月及8月拿下111學年度大專5人制足球錦標賽冠軍及2023年體育署盃社女組亞軍，台東女足代表隊在8月份全國運動會拿下殿軍，豐田國中接著在10月中拿到全國青少年盃足球賽全國亞軍，而剛剛完賽的2023阿猴學童盃全國少年足球賽，豐里國小拿下學校五年級男子組全國冠軍，太平聯隊拿下公開六年級女子組全國亞軍。

豐里國小多年來承辦台東縣內多數的足球比賽，持續推動「無痕球場」的觀念，要求參賽球隊將製造的垃圾攜回，每隊參賽球員及家長都很願意配合，大家將球場環保的工作推動到極致，也成為外縣市辦比賽仿效的方式，比賽不只是比賽，更為環保工作做了最好的教育。