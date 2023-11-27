全國語文競賽台東選手表現卓越　勇奪22項特優

▲全國語文競賽台東選手表現卓越勇奪22項特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



112年全國語文競賽25、26日在高雄市隆重登場，全國22縣市優秀選手齊聚一堂，計2,443名選手投入一年一度的語文競賽盛會，角逐語文界最高殊榮。台東選手不負眾望，個人賽69名參賽選手有19名獲獎，團體賽5隊選手有3隊獲獎，計22項目榮獲特優佳績。

台東縣政府教育處指出，競賽語別分為國語、閩南語、客家語、原住民族語等4大語別，競賽組別分為國小、國中、高中(職)、教師、社會等5組，競賽項目包含演說、朗讀、本土語情境式演說、作文、寫字、字音字形及讀者劇場。

縣長饒慶鈴恭喜得獎的選手並肯定參賽選手們的努力，更感謝老師們對語文教育的推動與付出，除了現場指導外，也透過其他時間以線上、錄影、錄音等方式互動指導。豐富多樣的方言及族語是台東縣特色，語言乘載了文化傳承的重責大任，豐富的語言及文化資產是臺東的寶藏，讓它努力珍藏傳統並活化發揚是教育的使命。感謝這段時間默默付出的每一位教師對語文教育持續投入熱忱，盡心盡力的指導，為語言傳承貢獻所長。

教育處處長蔡美瑤則指出，經過2個多月的集訓課程及練習，各優秀選手(含種子選手)藉由交流學習及適應不同型態的教學方式，以提升自信、勇於挑戰的精神並累積語文學習經驗。當中不可缺少的是家長們支持參與，透過老師及家長鼓勵、支持孩子積極參加比賽，蛻變為樂於迎接挑戰和持續成長的終身學習者，教育處未來也將持續挹注經費及資源推動閱讀及語文教育，讓語文素養及語言學習力能薪火不滅。

112年全國語文競賽台東縣參賽成績特優名單如下，國語演說高中學生組-李庭安、客語演說教師組鄭易旻、排灣族語演說教師組吳美花。客語朗讀國小學生組郭沛希、阿美族語朗讀國中學生組吳斯臘、排灣族語朗讀國小學生組黃亞靜、布農族語朗讀國小學生組胡樂樂、布農族語朗讀 國中學生組金稟安、卑南族語朗讀國小學生組羅珮睿、卑南族語朗讀國中學生組施宥廷、卑南族語朗讀高中學生組陳譯、雅美族語朗讀國小學生組鍾兆祐、雅美族語朗讀國中學生組鍾承芸、雅美族語朗讀高中學生組周妤婕。

作文高中學生組李佳霓。寫字教師組徐珮華。客語情境式演說國中學生組邱柏淳、排灣族語情境式演說國小學生組董晞、布農族語情境式演說高中學生組胡佳安。阿美族語讀者劇場國中學生組王郁喬、周靜穎、郭寶玉、郭晨曦、郭瑜玟、排灣族語讀者劇場國小學生組邱韋翰、楊文芯、董丞、魯凱族語讀者劇場國小學生組古家潁、胡晴晴、孫有愛、陳于涵。