英國新加坡成戰略夥伴　強化國防合作應對複合威脅

▲英國首相蘇納克與新加坡總理李顯龍會面。（圖／翻攝EU today）

文／中央社記者陳韻聿倫敦9日專電

英國與新加坡今天發布「戰略夥伴」共同宣言，其中提到雙方國防部將加強合作、探索深化各項夥伴關係的可能性，以共同應對複合式威脅，特別是在數位、網路與資訊領域。

宣言特別提到，英方有意與去年10月成立的新加坡第4軍種「國防數位防衛與情報軍」（Digital and Intelligence Service）進一步發展合作。

「國防數位防衛與情報軍」整合新加坡武裝部隊旗下原有相關單位，任務範圍涵蓋心理戰、網路安全、數位領域威脅、軍事情報等。防長黄永宏去年3月曾說，此軍種的成立借鑑了俄羅斯與烏克蘭之間的網路戰經驗。

宣言指出，英國與新加坡將更密切交流針對複合式威脅的評估分析及嚇阻策略，並在國際間共同推動計畫，協助各國建構網路防衛能力，包括透過聯合國與東南亞國家協會（ASEAN）等多邊平台。

此外，英星雙方將推動「五國聯防」（FPDA）演訓架構進一步現代化、加速導入更先進資源，強化軍工產業合作。

FPDA成立於1971年，成員為英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡等大英國協國家。

根據宣言，除了安全防衛與情資分享，英星雙方並將強化在經濟、金融、科技、能源、對外政策等領域的合作。

宣言內容顯示英星雙方將擴大、深化在亞洲－太平洋區域的安全合作，包括將協力支持東協國家應對海上安全挑戰，以及區域內各港口、海運相關產業和航線面臨的新興安全威脅。

英星雙方宣示，將致力維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）及海洋相關國際法。宣言並提到，新加坡將支持英國與ASEAN的互動往來。

推動「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）的英國2021年成為ASEAN正式對話夥伴，目前正尋求加入ASEAN的防長對話機制。

考量中國在區域內日益強勢獨斷的擴張作為，對新加坡而言，促進英國在區域內的實質影響力，不僅能為英國「向印太傾斜」添力，也可間接制衡中國。對英方而言，與新加坡在情報交流及複合式威脅領域深化合作，則有助更有效應對被定調為「劃時代挑戰」的中國。

英國首相府表示，今天簽署的戰略夥伴協議標誌英國與新加坡雙邊關係未來10年的發展方向；雙方並規劃儘快完成協商、簽訂新的投資協定，以強化投資往來。

根據英國官方資料，新加坡是英國在東南亞主要投資貿易夥伴之一，雙邊貿易額達210億英鎊（約新台幣8400億元），占英國與東南亞區域貿易總額約40%。來自新加坡的企業和實體對英投資額累計高達2260億英鎊。

英星雙方除了2020年簽訂自由貿易協議（FTA），去年並簽署數位經濟協議（UKSDEA）以及「金融科技橋」（UK-Singapore FinTech Bridge）備忘錄，拓展新型態的經貿與金融合作。

英國與新加坡今年6月簽署「新興科技」與「資料合作」備忘錄，宣示雙方將在資通訊基礎建設、人工智慧（AI）、跨境資料傳輸、資料保護、政府匿名資料庫發布規範、公私部門資料流管理等領域，加強合作與經驗交流。今天簽署的戰略夥伴宣言提到雙方將透過ASEAN等多邊機制，促進建立具互操作性的跨國數位系統。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天與新加坡總理李顯龍在印度20國集團（G20）峰會舉行場邊會談並簽署戰略夥伴共同宣言。蘇納克說，與新加坡的戰略夥伴關係是英國「向印太傾斜」的最新例證，也是意義重大的外交舉措。