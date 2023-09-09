砸大錢搭豪經艙　隔壁狗狗卻狂放屁滴口水！夫婦忍13hrs崩潰求退款

Our flight was ruined because we were sat next to a snorting, farting dog for 13 hours https://t.co/q4ZMtAArty pic.twitter.com/THsfeFoN8x — Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2023

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭夫婦吉爾與沃倫（Gill and Warren Press）預訂了新加坡航空的豪華經濟艙，從法國巴黎飛往新加坡，不料在這段長達13小時的飛行旅程中，他們卻被安排坐在一隻「大聲喘息、頻繁放屁」的輔助犬旁邊，讓2人深感不滿，並要求航空公司全額退款。

綜合外媒報導，吉爾表示，他們在上機後，發現鄰座是一名攜帶情感輔助犬的乘客，於是他們便詢問空姐是否可以更換座位，卻被告知機上只剩下普通經濟艙的座位，因此不願降級換座的2人決定留在原座，繼續在3萬英尺高空與狗狗共度這13個小時的飛行之旅。

豈料，在飛機起飛後，吉爾開始聽見一陣沉重的喘息聲，「我以為那是我丈夫手機裡傳出的聲音，但我們低頭一看，才發現原來那是狗狗的呼吸聲」，讓吉爾夫婦愈發不滿。吉爾也指控，這隻狗還經常放屁，讓四周的空氣變得難以忍受。

隨後，狗狗的主人因害怕狗狗擋道，造成手推車無法通過，於是便指示狗狗往座位內移動，卻因此壓縮了吉爾夫婦的空間，「牠口水還不時滴到我穿著短褲的丈夫的腿上」，導致2人的不滿再度升級。

在多次向機組人員抱怨後，吉爾夫婦被移座到經濟艙前排機組人員的位子上，但2人還是對相關安排不滿意。落地後，他們寫了一封郵件向新航投訴，並獲得價值200紐西蘭元（約新台幣3800元）的旅遊禮券，但吉爾認為這還不夠，並要求航空公司全額退款。

新航發言人表示，航空公司過去都會提前通知可能坐在輔助犬旁邊的旅客相關安排，「我們真誠地為這次沒有做到提醒的動作表示道歉，並確保未來不再發生類似情況」。據悉，若坐在輔助犬旁邊的旅客要求換座，公司將協助乘客在空間允許的空間下，在同一客艙重新就座。