超髒！百萬人1年只洗毛巾1次　細菌量過億「像用馬桶擦身體」

▲英國有逾百萬人一年只洗一次毛巾，衛生意識堪憂。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

洗完澡裹上又香又蓬鬆的毛巾，可以脫去一整天的疲憊，也讓人感覺幸福，然而研究卻發現，許多民眾清洗毛巾的頻率少得驚人，也令人擔心毛巾上的細菌量可能會影響健康。

據《鏡報》報導，衛浴設備公司Showers to You最新調查顯示，英國民眾換洗毛巾的頻率令人擔憂，其中有1700多萬名受訪者每3個月才洗一次毛巾，而一年只洗一次毛巾者更超過了100萬人，顯示大眾的衛生意識堪憂，也反映了人們普遍忽視浴室衛生風險。

報導稱，毛巾未被使用就已含有19萬隻細菌，但在使用一天後，毛巾上的含菌量就會增加到1700萬隻，而一周後的細菌量更是直飆9400萬隻，繁殖速度驚人，因此長期不清洗毛巾，就像是「在用馬桶擦身體」。

▲專家建議，毛巾每使用3次就要清洗一次。（圖／CFP）

英國「健康熱線」指出，定期洗毛巾極其重要，因為「毛巾會吸收大量水分，並長時間處於潮濕狀態」，這是細菌完美的滋生地，因此專家建議，人們每使用毛巾3次，就要徹底地清潔毛巾一次。

《哈芬登郵報》也引述家事達人羅素（Ann Russell）指出，清洗毛巾其實並不一定要使用清潔劑，因為清水就能輕鬆去除毛巾上的死皮細胞等多餘物質。她表示，頻密使用清潔劑清洗毛巾反而會讓毛巾變硬，除非毛巾沾到化妝品或防曬乳的話，才需要使用清潔劑。

羅素也提醒，清洗毛巾等吸水布料時應該避免使用柔軟精，因為柔軟精會造成水分無法穿透纖維，讓毛巾失去作用。要想讓毛巾變得柔軟，羅素透露，人們可以在完成清洗後，將毛巾抖一抖並晾在室外至少30分鐘，之後再把它們倒過來「把纖維打開」。