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行銷前進新加坡　黃偉哲再推一波台南首選農產品

▲台南市長黃偉哲前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，特別選擇位於新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，特別選擇位於新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼日前前往新加坡出席亞太蘭展行銷台南及接棒下一屆，台南市長黃偉哲9日再接再厲前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，特別選擇位於新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」。

現場除了邀請到駐新加坡台北代表處童振源大使外，也吸引許多新加坡當地媒體記者，並引起現場民眾熱烈迴響台南特色農產品，高度肯定台南美食的美味！

此次推廣活動特別邀請到新加坡當地直播天王「賣魚哥」王雷(Wang Lei)一起到現場共同參與試吃活動，代表新加坡當地人測試味蕾接受度。他首先以消費者的視角，引領大家品嘗台南的農特產品，並以「Top Tainana 台南•首選」為活動口號，保證都是經過黃偉哲市長帶來最優質的首選！

▲台南市長黃偉哲前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，特別選擇位於新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常高興有機會親自來到新加坡推廣台南農漁產品，台南是一個好山好水物產豐饒的地方，是台灣的糧倉也生產許多甜美的水果與農漁產品，今天帶著分享的心情想跟新加坡的朋友們一起品嘗這些美味的食物，也歡迎新加坡的朋友有機會能到台南走走，明年剛好是台南400年活動，大家可以來到台南實地品嚐道地台南美食。

活動現場除了由黃偉哲市長與直播主王雷，以及Yoshimura CEO Penny以及李來呷餐廳創辦人Fiona一起介紹來自台南最優質的農漁產品外，還有來自台南當地的鮮饌國際公司、奇美食品、黑橋牌食品、大成長城企業等攜手帶來各自最知名的產品，提供現場民眾品嚐試吃。

▲台南市長黃偉哲前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，特別選擇位於新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

推廣會最後的試吃活動造成現場大排長龍，成為整個中峇魯廣場商城最熱鬧的店家，各家提供了各式台南獨特風味農漁產品，包括司目魚湯、虱目魚排、魚板年糕、九層塔花枝燒、虱目魚粥配虱目魚鬆、雞肉鬆飯團、奇美刈包、黑橋牌香腸等，期待用台南美食擄獲新加坡人的胃，並吸引更多商家合作機會與推廣台南農產國際行銷。

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