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多人躺地一片死寂！他嚇壞報案「大屠殺」　警到場發現只是做瑜珈

▲▼瑜珈,冥想。（圖／CFP）

▲英國一堂瑜珈課被誤會是大屠殺現場。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國林肯郡（Lincolnshire）警方接獲通報，有民眾目擊多人躺在地板上，懷疑發生恐怖的「大屠殺」。他們緊急趕赴現場，才發現那裡正在進行瑜珈課，教練與學員們都躺在地上冥想。

《衛報》報導，這起烏龍事件6日晚間發生在北海天文台（North Sea observatory）的海景咖啡廳（Seascape cafe）。咖啡廳有一扇面對海洋的大型三角窗，且每周三晚間都會開瑜珈課，活動照片也顯示人們把瑜珈墊鋪在窗邊。

▲▼英國林肯郡北海天文台（North Sea observatory）的海景咖啡廳（Seascape cafe）。（圖／翻攝自Facebook／Seascape Cafe - NSO）

▲海景咖啡廳定期舉辦瑜珈課。（圖／翻攝自Facebook／Seascape Cafe - NSO）

海景咖啡廳7日在臉書發文表示，如果昨晚9時30分在聖倫納德教堂地區（Chapel St Leonards）聽見警笛大作，請不需要擔憂，「有人看見幾人躺在地板上，報案宣稱我們的大樓發生大規模屠殺之後，他們（警方）來到天文台…結果是瑜珈課的冥想。」

海景咖啡廳澄清，「我們不是任何瘋狂邪教或團體的一部分」，但也感謝林肯郡警方的迅速應對，「總而言之，結局是好的，而我們當然非常感激。」

林肯郡警方也向媒體證實，民眾「出於良好意圖」於6日晚間8時56分打電話報案，「警方到場處理了，而我們很開心地報告，大家都很好、很安全。」

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