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加速台東災後復原！中央協調高雄　林右昌：人力機具即刻救援

▲加速台東災後復原。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲加速台東災後復原！中央將會全力協調國軍與其他縣市支援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

中央災害應變中心今（6日）晚間表示，經協調高雄市政府已於今天調度100人、20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具馳援台東，內政部長林右昌表示，稍晚將於19時30分左右抵達台東，即刻加入災後復原工作。

中央災害應變中心指揮官林右昌部長指出，昨（5日）行政院陳建仁院長至台東縣視察時便指示，有關台東的災後復原工作，若需要機具及人力支援，請饒縣長提出需求，中央將會全力協調國軍與其他縣市來支援，讓台東民眾早日回復正常生活。

▲加速台東災後復原。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲5日行政院陳建仁院長至台東縣視察。

中央災害應變中心在5日下午收到台東縣提出的需求後，指揮官內政部林右昌部長及環境部立即協調高雄市政府，而高雄市陳其邁市長得知後，也立即表示非常樂意協助。今早陳其邁市長雖然人遠在國外也親自致電與台東縣饒縣長通話，並指示王啟川副祕書長擔任窗口。高雄市隨即調度100人、20輛抓斗車、20輛運土卡車，共計40輛機具，於6日15時由環保局長張瑞琿親自帶隊前往台東縣協助災後復原。

指揮官內政部林右昌部長也於6日晚間18時50分左右致電台東縣饒縣長轉達行政院陳建仁院長持續關心，並詢問是否還需要其他協助。饒縣長於電話中表示非常感謝中央的協助與高雄的相挺，高雄市的人力與機具到位後復原量能應該足夠了，她稍後也將前往迎接高雄支援團隊，親自感謝救災團隊相助。

此外，中央災害應變中心也同步協調國軍投入台東縣災後復原工作，5、6日兩天共計41台車、392人，全力協助台東縣之救災工作。

▲加速台東災後復原。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲加速台東災後復原。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲加速台東災後復原。（圖／記者郭世賢翻攝）

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