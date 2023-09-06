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縣長饒慶鈴視察台東圖書總館興建工程　硬體部分估明年中完工

▲縣長饒慶鈴今視察台東圖書總館興建工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴今視察台東圖書總館興建工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東重大建設持續進行，在海葵颱風遠離後，縣長饒慶鈴6日在建設處長蔡勝雄陪同下，前往視察台東圖書總館興建工程進度。饒慶鈴表示，台東圖書總館於去年2月開始興建，期間經歷缺工及物價上漲等情況，縣府排除萬難持續趕工，目前工程進度約達5成，預計建物在明年6月完工，並展開後續裝修，希望在明年底能完成，期盼儘快帶給縣民更優質的閱讀環境與體驗。

饒慶鈴提到，台東縣的閱讀風氣不斷提升，原有圖書館閱覽空間不足，因此縣府積極興建全新的縣立圖書總館，第一階段拆除工作於110年9月完成，第二階段興建工作於去年2月18日展開，感謝施工夥伴的辛勞付出，及周遭鄉親對施工造成不便的體諒配合，目前已完成整體建物外觀。

▲縣長饒慶鈴今視察台東圖書總館興建工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴強調，圖書館落成後也將強化周遭停車機能等，逐步完善各項硬體設施，搭配周邊的鐵花新聚落、台東轉運站，以及今年完工啟用的縣立兒童運動公園、運動園區游泳池等，將持續帶給縣民更優質便利的生活環境。

建設處說明，台東縣圖書館中心興建工程經費3億2,864萬7,000元，目前完成結構體的建構，並進行大閱覽室裝修工程、空調及水電工程、抿石子工程及抗風梁柱等施工項目，提供完善的親子閱讀區、多媒體室、特色展區及大閱覽室，預計113年6月主體結構即可完工。

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