遠離開學症候群　新北市圖泰山分館推閱讀收心操

▲新北市圖泰山分館推閱讀收心操。（圖／新北市立圖書管提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

開學了！大家都收好心，將暑假生活作息調整成「上學模式」了嗎？新北市立圖書館泰山分館特別於9月份推出「開學免煩惱」閱讀收心活動，透過不同形式的閱讀活動，協助孩子穩定身心，重新找回學習步調，迎接新學期的開始。活動期間只要至泰山分館參與「期待開學大聲說」數位互動以及借5本書，便可獲得「伴讀小文具」開學禮1份。

新北市立圖書館王錦華館長表示，暑假畫上休止符，為避免孩子出現「開學症候群」，家長可以利用「閱讀收心操」，每天找時間固定閱讀，提升孩子的專注力，幫助孩子慢慢回歸正常的學習軌道。為協助家長幫孩子做收心操，泰山分館特別規劃了一系列療癒感的閱讀收心活動，包括「作家面對面」、「玩出好腦力」、「小孩的療癒課」、「期待開學大聲說」、以及「圖書館來解憂」主題書展等，讓大小朋友可以用輕鬆愉快的心，迎接下學期的課程。

王錦華說，泰山分館「開學免煩惱」閱讀收心活動，從8月30日起展開至9月底止，「作家面對面」9月9日童話作家亞平老師將和大小讀者分享新書《鼴鼠洞教室》；9月10日兒童文學暢銷作家王宇清將帶來新作《什麼都沒有雜貨店》，透過溫暖的故事為大家療心；9月16日最受小朋友喜愛的《達比克辦案》系列作者，超人氣兒童科普作家胡妙芬將教小朋友邏輯思考與科學研究的方法與態度。

另外，9月24日「小孩的療癒課」，心理師王雅涵將透過情緒桌遊課，幫助孩子了解自己的情緒，並學習情緒管理。「玩出好腦力」則透過3D列印、AI玩繪圖、以及ChatGPT體驗課程，讓孩子從玩中學，提升思考邏輯能力；另還有趣味的「開學心聲大聲說」數位互動活動，以及「上學煩惱多‧圖書館來解憂」主題書展。相關活動訊息及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢或洽詢電話：02-2909-1727。