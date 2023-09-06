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社會 社會焦點 保障人權

人口販運國際工作坊登場　內政部：加強國內外執法機構聯繫

▲行政院長陳建仁出席防制人口販運國際工作坊國際會議。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院長陳建仁出席防制人口販運國際工作坊國際會議。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部6日舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」，包含行政院長陳建仁、內政部政務次長吳容輝、菲律賓移民局局長唐辛可、及該國駐台大使等嘉賓出席揭幕儀式。本年度防制人口販運工作坊吸引了來自各國代表、政府部門和民間團體的約300名專家與會者。

本次活動聚焦全球性電信詐騙和人口販運等議題，尤其關注對家事工、漁工、外籍生等脆弱群體的保護措施。希望通過來自不同國家專家學者的分享，涵蓋人口販運政策制定、打擊行動和法院判例等方面，共同提升人口販運防制工作，促進實現基本人權保護。

內政部次長吳容輝表示，疫情期間，犯罪集團不斷改變犯罪手法，透過社交媒體平台如臉書、推特、LINE和簡訊，使用「高薪、輕鬆、包食宿機票」等誘騙方式，引誘國人前往海外工作，卻涉入電信詐欺的人口販運活動。

▲行政院長陳建仁出席防制人口販運國際工作坊國際會議。（圖／記者張君豪翻攝）

為深入打擊人口販運犯罪集團，同時加強保護被害人權益，內政部已於今年6月14日公布修正「人口販運防制法」修法擴大懲罰條款、加重刑責、增加被害人多元安置方式，並提供完善的保護服務措施。內政部目前積極研訂相關配套法案，預計於明年元旦生效，嚴懲不法行為。

吳容輝指出，防制人口販運需要綜合國際合作，同時也需要整合和加強各政府部門和民間組織的能力。內政部將持續研究和推動有效的人口販運防制策略，並積極加強國內外執法機構、國際組織以及各國非政府組織之間的聯繫，全面實施人口販運防制工作。

內政部強調，今年的防制人口販運國際工作坊特別邀請了來自8個國家的12位政府官員、實務專家和學者，包括美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員、日本京都大學副教授等，共同交流並分享寶貴的經驗，有望增強台灣與其他國家政府和國際組織之間的合作，提升國內公私部門之間的協作關係。

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