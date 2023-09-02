漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

▲富基漁港魚貨直銷中心。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市參與漁業署舉辦的第三屆「金鑑漁港」評鑑活動，淡水第二漁港及澳底漁港榮獲最高三星級殊榮，富基漁港、龜吼漁港及深澳漁港獲得二星級獎肯定，其中龜吼漁港更獲「委員嚴選獎」，本次獲得6個獎項，為北臺灣獲獎最多縣市。8月30日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁的努力與付出，並期許未來持續精進，提供民眾潔淨友善的漁港環境。

漁業署舉辦第三屆「金鑑漁港」評鑑活動，歷經5個月的評鑑結果新北市5處漁港成績優異，除了星級獎項外，漁業署選出7座「特優漁港」，龜吼漁港憑藉整潔美觀且視野通透的環境，榮獲委員評分最高的「委員嚴選獎」。此次獲獎的淡水第二漁港又稱為淡水漁人碼頭，為最鄰近大台北都會區的漁港，交通便利，擁有全台唯一的幾米溜溜帽遊樂場、幾米裝置藝術及情人橋，傍晚木棧道夕陽景致和幾米裝置藝術療癒身心，夜晚欣賞情人橋光雕秀放鬆又愜意，每年夏季舉辦河海音樂季、水舞、煙火等，吸引國內外遊客到訪，兼具童趣及浪漫等多元化發展。

▲新北市長侯友宜（中）、農業局長李玟（左1）及五區漁會三首長於市政會議獻獎合影。

富基漁港漁獲豐富多樣，吸引老饕前來挑選肥美的海鮮，港內墨西哥帽造型魚貨直銷中心，入夜後還能欣賞屋頂光影投射，港區內重機驛站及融合時尚藝術的多功能突堤碼頭，讓漁港朝觀光休閒及跨界展演等多元面向發展，是行經北海岸不可錯過的觀光景點；龜吼漁港以「萬里蟹」聞名，漁港旁的龜吼漁夫市集由船家直營販售最鮮活的海產，每到產季吸引許多饕客前來搶購，成為北海岸最熱鬧的漁港之一，近年在「嗨漁港」計畫下，推動漁港美學、整頓等改善漁港視覺空間，利用和諧的色彩將建築物與環境融合，跳脫漁港既定印象。

深澳漁港以燈火漁業為主，近年來更以休閒海釣聞名，漁港內有270度廣闊視野的海天步道，搭乘娛樂漁船還能從海面觀賞象鼻岩、酋長岩等天然景觀，享受截然不同的漁港景致，深澳漁港也是新北漁港智能化轉型第一站，漁港入口處有小卷造型指標，讓人走過路過不錯過。

▲淡二幾米溜溜帽遊樂場。

港內設置智慧路燈、船流管理系統及漁港監視系統等智能設備，兼具維護港區安全及節能減碳效益；澳底漁港為東北角最重要的漁業基地，漁產鮮美豐富、港內環境整潔、泊區及陸上設施齊全完備，因應地方創生，目前正在增建2、3樓漁貨直銷中心，除了提升在地居民就業機會，也提供遊客採買在地新鮮漁貨及舒適的用餐環境。

侯友宜表示，近年推動「嗨漁港」計畫，並提供民眾乾淨友善的漁港環境，在市府、漁會及漁民長期努力下，依照漁港不同的特性進行漁港轉型及精進，創造漁港不同的價值，本次金鑑漁港評鑑感謝參與投票的民眾及主辦單位的肯定，未來將持續提升漁港美觀，讓漁港成為國人親海、食魚教育的海洋觀光遊憩場所，邀請大家常來走走，體驗金鑑漁港的魅力。

▲龜吼漁港漁具倉庫。

▲澳底漁港港內景致。

▲深澳漁港海釣賞景。