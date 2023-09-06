台東縣舉辦45+成果發表及婦女方案成果展

▲台東縣政府6日舉辦「台東縣45+成果發表及婦女方案成果展」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「婦女的事，就是大家的事！」台東縣政府6日舉辦「台東縣45+成果發表及婦女方案成果展」，展現縣府推動婦女權益及性別平等的相關成果與經驗。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動婦女福利服務，鼓勵農村婦女創業、進行在地婦女培力課程，也關懷新住民姊妹及家庭；此次特別舉辦成果展，展現台東婦女培力與性別平等的創新方案，凝聚婦女及新住民團體共識，一起為縣內婦女的幸福加值。



饒慶鈴提到，女性成長是帶動社會進步的原動力，重視女性權益與性別意識推動是縣府的施政理念，縣府爭取衛福部補助辦理「45+的幸福加值人生婦女福利服務」邁入第3年，此外也整合各局處資源推動婦女福利措施，如40歲乳癌攝影篩檢、「妳生孩子縣府幫妳坐月子」、「台灣女孩日」系列活動、開辦新住民職業訓練等，滿足不同年齡層、族群文化等在地女性的需要，給予台東女性全方面的支援，也讓婦女姊妹們有感。



社會處長陳淑蘭指出，今日首度公開歷時2年陪伴關山婦女的《45+幸福加值人生計畫成果紀錄片》，期許今年關山婦女為「陪伴者」的經驗，傳承給市區婦女，作伙向前行、影響更多的女性！