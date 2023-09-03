滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

▲滿藝人生！新北市現代藝術協會2023年度會員展展廳。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023年全世界逐漸告別疫情，迎來了豐富且多元的藝文交流。「新北市現代藝術協會」以「滿藝人生」為主題，會員們以寫實、半抽象或抽象形式之表現手法，呈現藝術家們在後疫情時代對現實人生的另一種觀察與紀錄，「滿藝人生-新北市現代藝術協會2023年度會員展」即日起至9月17日在新莊文化藝術中心藝術廳展出。

▲民眾參觀滿藝人生新北市現代藝術協會2023會員聯展。

新北市政府文化局表示，「新北市現代藝術協會」為新北市優秀的藝術團體，此次展覽共展出71件細緻且構思巧妙的作品，創作題材豐富多元，內容涵蓋國內外山川地理風景及人文之動人畫面，經過藝術家們詮釋淬煉後，以寫實、半抽象或抽象形式作不同風格之表現。如洪東標老師的水彩作品《武陵春曉》、《綠色聚落2》、黃飛老師的油畫作品《桐花飄相思》、《雨后春陽》；羅恒俊理事長的油畫作品《相倉合掌造》、《山村》等，皆為本次展出亮點作品，值得大家駐足欣賞。

「新北市現代藝術協會」理事長羅恒俊表示，協會中人才濟濟各有專擅，由享譽畫壇的畫家及從事美術教育的老師共同組成。20年來，從「新莊現代藝術群」到「新北市現代藝術協會」，因各項藝文活動舉辦成功讓畫會名聲鵲起，漸漸吸引更多會員加入，不再局限新莊地區，造就現今不凡的創作實力，參加比賽屢屢獲奬，為畫會增添光彩。展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：02-2276-0182分機101或逕上「新莊文化藝術中心」網站查詢。

▲新北市現代藝術協會展出之立體作品。

▲新北市現代藝術協會開幕式大合影。