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台東縣衛生局「巷口的心芽」心理健康月講座　9／10開跑

▲台東縣衛生局「巷口的心芽」心理健康月講座10日開跑。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局將舉辦8場次「巷口的心芽」心理健康月講座。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助大眾認識心理健康概念，促進社會各界對心理健康議題的關注和支持，並協助社區民眾認識在地的心理健康服務的各種資源，台東縣衛生局特別與在地的心理諮商所、治療所以及社區活動據點合作，將於9、10月舉辦8場次「巷口的心芽」系列心理健康講座及工作坊，歡迎民眾踴躍報名。

台東縣衛生局表示，據台東縣社區心衛中心統計顯示目前民眾申請諮商服務主要議題分別是情緒困擾，親密關係，以及家庭議題和親子溝通，因此特別規劃了情緒調節、伴侶團體、家庭照顧者心理健康、藝術紓壓等系列活動，以提供民眾建立正向心理健康之資源管道。

此外，有鑑於台東縣幅員遼闊，偏鄉地區民眾接觸心理健康資源不易，為使大眾有更多機會參與心理健康活動，活動除了在台東市區據點和成功鎮多元照顧服務中心以實體講座形式舉辦，部分課程也開放同步線上直播和講座影片臉書分享，讓民眾可更便利的取得心理健康資訊。

衛生局指出，「巷口的心芽」系列講座預計將於9月10日至10月4日舉辦8場次的團體講座和工作坊，活動相關訊息及報名方式可至台東縣社區心理衛生中心官網及臉書查詢。

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